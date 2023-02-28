У Двадцатовских обнаружили древние иконы, пачки с деньгами и часы от путина

Часы в подарок от путина, старинные иконы и не только: следователи показали, что нашли у "Двадцатовских"
Департамент стратегических расследований обнародовал фото находок, обнаруженных в процессе обыска у преступников сообщества "Двадцатники". Они были задержаны 27 февраля в ходе масштабной операции.
Об этом сообщает ДСР .
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Что обнаружили у "Двадцатников"
"Часы от президента россии (в общей сложности 26 часов почти на 2 млн долл. США), старинные книги, иконы, пачки денег, разложенных в коробки из-под обуви изъяли у участников преступного сообщества "Двадцатовские", - сообщили в ДСР.
Напомним, правоохранители сообщили о подозрении 37 членам преступной организации , которая среди криминогенного элемента имеет негласное название "Двадцатовские". Члены банды занимались изготовлением и сбытом наркотиков в Кривом Роге. Восьми подозреваемым уже избраны меры пресечения.
Правоохранители провели более 200 безотлагательных обысков на территории города Кривого Рога по местам жительства участников преступной организации, транспортных средствах, а также в местах незаконного изготовления психотропного вещества.
Им инкриминировано создание, руководство преступной организацией и участие в ней, незаконное изготовление, хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт наркотических средств, психотропных веществ, а также предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 1 ст. 255, ч.1). 2 статьи 255, ч. 4 статьи 28 ч. 3 статьи 307, ч. 4 статьи 369 УК Украины).