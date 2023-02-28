У Двадцятівських виявили стародавні ікони, пачки з грошима та годинник від путіна

Годинник в подарунок від путіна, старовинні ікони й не тільки: слідчі показали, що знайшли у "Двадцятівських"
Департамент стратегічних розслідувань оприлюднив фото знахідок, які виявили в процесі обшуку у злочинців спільноти "Двадцятники". Їх затримали 27 лютого у ході масштабної операції.
Про це повідомляє ДСР.
-
"Шахеди" атакують Україну: перші вибухи пролунали на Полтавщині
-
Експерти порівняли швидкість роботи Galaxy S23 Ultra і iPhone 14 Pro Max: хто переміг
-
В Перу затримали чоловіка, який носив з собою у сумці-холодильнику мумію: він називав її Хуанітою
-
Не позаздриш цим крихіткам: ТОП-5 тварин, у яких дуже важке життя
-
У Мурманську на аеродромі перебувають три бомбардувальники у бойовій готовності із залпом ракет
-
У Японії сестри-близнючки встановили світовий рекорд: їх різниця у рості шокує медиків
-
"Росія відправляє своїх бійців на забій": Зеленський розповів про ситуацію на фронті
-
Над Україною зафіксовано БпЛА Shahed-136: деталі
-
Windows 11 випустив перше оновлення у 2023 році та додав у функціонал штучний інтелект: як користуватися
-
Голова Єйського району пояснив причину вибухів: є нюанс
Що виявили у "Двадцятників"
"Годинник від президента рф (загалом 26 годинників майже на 2 млн дол. США), старовинні книги, ікони, пачки грошей, розкладених в коробки з-під взуття вилучили в учасників злочинної спільноти "Двадцятівські", — повідомили у ДСР.
Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру 37 членам злочинної організації, яка серед криміногенного елементу має негласну назву "Двадцятівські". Члени банди займалися виготовленням та збутом наркотиків у Кривому Розі. Восьми підозрюваним вже обрано запобіжні заходи.
Правоохоронці провели понад 200 невідкладних обшуків на території міста Кривий Ріг за місцями проживання учасників злочинної організації, транспортних засобах, а також у місцях незаконного виготовлення психотропної речовини.
Їм інкриміновано створення, керівництво злочинною організацією та участь у ній, незаконне виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту та збут наркотичних засобів, психотропних речовин, а також пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 369 КК України).