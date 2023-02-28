У Двадцятівських виявили стародавні ікони, пачки з грошима та годинник від путіна

Поліція оцінила знахідки у кілька мільйонів доларів

Департамент стратегічних розслідувань оприлюднив фото знахідок, які виявили в процесі обшуку у злочинців спільноти "Двадцятники". Їх затримали 27 лютого у ході масштабної операції.

Про це повідомляє ДСР.

Що виявили у "Двадцятників"

Годинник, який подарував особисто володимир путін

одному з учасників спільноти "Двадцятівські"

Старовинна ікона

Картина

Годинники класу "Люкс" сумарна вартість яких перевищує 2 млн доларів США

Правоохоронці виявили кілька коробок з-під взуття.

Там злочинці зберігали гроші

Автопарк елітних машин

"Годинник від президента рф (загалом 26 годинників майже на 2 млн дол. США), старовинні книги, ікони, пачки грошей, розкладених в коробки з-під взуття вилучили в учасників злочинної спільноти "Двадцятівські", — повідомили у ДСР.

Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру 37 членам злочинної організації, яка серед криміногенного елементу має негласну назву "Двадцятівські". Члени банди займалися виготовленням та збутом наркотиків у Кривому Розі. Восьми підозрюваним вже обрано запобіжні заходи.

Правоохоронці провели понад 200 невідкладних обшуків на території міста Кривий Ріг за місцями проживання учасників злочинної організації, транспортних засобах, а також у місцях незаконного виготовлення психотропної речовини.

Їм інкриміновано створення, керівництво злочинною організацією та участь у ній, незаконне виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту та збут наркотичних засобів, психотропних речовин, а також пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 369 КК України).