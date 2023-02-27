Поліція затримала 37 учасників банди наркоторговців "Двадцятівські" у Кривому Розі: фото

Восьми затриманим уже обрано запобіжні заходи

Правоохоронці повідомили про підозру 37 членам злочинної організації, яка серед криміногенного елементу має негласну назву "Двадцятівські". Члени банди займалися виготовленням та збутом наркотиків у Кривому Розі.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Що відомо про злочинну організацію

За даними слідства, на території міста Кривий Ріг Дніпропетровської області діє злочинна організація, до якої входить декілька організованих груп. Вони займаються незаконним виготовленням, зберіганням, перевезенням з метою збуту, а також незаконним збутом психотропної речовини – метамфетамін.

"Структура злочинної організаціє має ієрархічну побудову, із чітким визначенням ролей кожного із учасників. Вона включає в себе групи осіб, які займаються безпосереднім виготовленням психотропної речовини, її зберіганням та роздрібним збутом", - розповіли у прокуратурі.

Як пояснили у відомстві, є так звана група силової підтримки. Вона здійснює фізичний захист учасників злочинної організації, вирішує конфліктні ситуації з конкурентами, фізичний вплив на осіб, які займаються збутом наркотиків для підтримання дисципліни всередині злочинної організації.

Також, як зазначається у повідомленні, є окрема група осіб, яка займається "вирішенням питань" із правоохоронними органами під час викриття протиправної діяльності учасників злочинної організації.

Обшуки та затримання

Правоохоронці провели понад 200 невідкладних обшуків на території міста Кривий Ріг за місцями проживання учасників злочинної організації, транспортних засобах, а також у місцях незаконного виготовлення психотропної речовини.

Наразі затримано 37 осіб. Восьми підозрюваним вже обрано запобіжні заходи.

Їм інкриміновано створення, керівництво злочинною організацією та участь у ній, незаконне виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту та збут наркотичних засобів, психотропних речовин, а також пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 369 КК України).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція Броварського району Київської області виявила цілу групу громадян, які незаконно збували психотропні та наркотичні речовини. Для свого бізнесу вони використовували Telegram-канал.