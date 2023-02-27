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Более 200 обысков и 37 задержанных: полиция обезвредила банду наркоторговцев в Кривом Роге

27 февраля 2023 18:21
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Полиция задержала 37 участников банды наркоторговцев "Двадцатовские" в Кривом Роге: фото
Восьми задержанным уже избраны меры пресечения
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Правоохранители сообщили о подозрении 37 членам преступной организации, которая среди криминогенного элемента носит негласное название "Двадцатовские". Члены банды занимались изготовлением и сбытом наркотиков в Кривом Роге.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

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Что известно о преступной организации

По данным следствия, на территории города Кривого Рога Днепропетровской области действует преступная организация, в которую входит несколько организованных групп. Они занимаются незаконным изготовлением, хранением, перевозкой в целях сбыта, а также незаконным сбытом психотропного вещества – метамфетамин.

"Структура преступной организации имеет иерархическое построение, с четким определением ролей каждого из участников. Она включает в себя группы лиц, занимающихся непосредственным изготовлением психотропного вещества, его хранением и розничным сбытом", — рассказали в прокуратуре.

Как пояснили в ведомстве, есть так называемая группа силовой поддержки. Она осуществляет физическую защиту участников преступной организации, разрешает конфликтные ситуации с конкурентами, физическое влияние на лиц, занимающихся сбытом наркотиков для поддержания дисциплины внутри преступной организации.

Также, как отмечается в сообщении, есть отдельная группа лиц, занимающихся "решением вопросов" с правоохранительными органами во время разоблачения противоправной деятельности участников преступной организации.

Обыски и задержание

Правоохранители провели более 200 безотлагательных обысков на территории города Кривого Рога по местам жительства участников преступной организации, транспортных средствах, а также в местах незаконного изготовления психотропного вещества.

В настоящее время задержаны 37 человек. Восьми подозреваемым уже избраны меры пресечения.

Им инкриминировано создание, руководство преступной организацией и участие в ней, незаконное изготовление, хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт наркотических средств, психотропных веществ, а также предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 1 ст. 255, ч.1). 2 статьи 255, ч. 4 статьи 28 ч. 3 статьи 307, ч. 4 статьи 369 УК Украины).

Задержание наркоторговцев Кривой Рог

Задержание наркоторговцев Кривой Рог

Задержание наркоторговцев Кривой Рог

Задержание наркоторговцев Кривой Рог

Напомним, ранее сообщалось, что полиция Броварского района Киевской области обнаружила целую группу граждан, незаконно сбывавших психотропные и наркотические вещества . Для своего бизнеса они использовали Telegram-канал.

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