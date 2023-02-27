Полиция задержала 37 участников банды наркоторговцев "Двадцатовские" в Кривом Роге: фото

Восьми задержанным уже избраны меры пресечения

Правоохранители сообщили о подозрении 37 членам преступной организации, которая среди криминогенного элемента носит негласное название "Двадцатовские". Члены банды занимались изготовлением и сбытом наркотиков в Кривом Роге.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Что известно о преступной организации

По данным следствия, на территории города Кривого Рога Днепропетровской области действует преступная организация, в которую входит несколько организованных групп. Они занимаются незаконным изготовлением, хранением, перевозкой в целях сбыта, а также незаконным сбытом психотропного вещества – метамфетамин.

"Структура преступной организации имеет иерархическое построение, с четким определением ролей каждого из участников. Она включает в себя группы лиц, занимающихся непосредственным изготовлением психотропного вещества, его хранением и розничным сбытом", — рассказали в прокуратуре.

Как пояснили в ведомстве, есть так называемая группа силовой поддержки. Она осуществляет физическую защиту участников преступной организации, разрешает конфликтные ситуации с конкурентами, физическое влияние на лиц, занимающихся сбытом наркотиков для поддержания дисциплины внутри преступной организации.

Также, как отмечается в сообщении, есть отдельная группа лиц, занимающихся "решением вопросов" с правоохранительными органами во время разоблачения противоправной деятельности участников преступной организации.

Обыски и задержание

Правоохранители провели более 200 безотлагательных обысков на территории города Кривого Рога по местам жительства участников преступной организации, транспортных средствах, а также в местах незаконного изготовления психотропного вещества.

В настоящее время задержаны 37 человек. Восьми подозреваемым уже избраны меры пресечения.

Им инкриминировано создание, руководство преступной организацией и участие в ней, незаконное изготовление, хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт наркотических средств, психотропных веществ, а также предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 1 ст. 255, ч.1). 2 статьи 255, ч. 4 статьи 28 ч. 3 статьи 307, ч. 4 статьи 369 УК Украины).

Напомним, ранее сообщалось, что полиция Броварского района Киевской области обнаружила целую группу граждан, незаконно сбывавших психотропные и наркотические вещества . Для своего бизнеса они использовали Telegram-канал.