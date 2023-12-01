Экс-заместителю секретаря СНБО Сивковичу сообщили подозрение о госизмене

Экс-заместитель секретаря СНБО Владимир Сивкович. Фото: НАБУ

Бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимир Сивкович подозревают в государственной измене и ему сообщили о подозрении. Следствие указывает, что он был завербован российской ФСБ и в 2014 году переехал в Москву.

Об этом сообщают Офис Генпрокурора и СБУ.

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Сивковичу приписывают задачу привлечения влиятельных украинских политиков для выполнения указаний из России. Эти политики должны были влиять на общественное мнение, распространяя идеи о неэффективности украинских властей и продвигая идею о необходимости пророссийского курса в политике страны.

Помимо этого, Сивкович обвиняется в использовании информации, способной дискредитировать украинское руководство, с целью усугубления политической ситуации в стране и усложнения международных отношений.

Сивкович также привлек к своей деятельности народного депутата Нестора Шуфрича, которому сейчас также предъявлено обвинение в государственной измене. Именно Шуфрич был одним из основных спикеров, распространяющих кремлевские нарративы.

Сообщение о госизмене Владимира Сивковича. Фото: скриншот

Цель действий Владимира Сивковича

Служба безопасности Украины собрала новые улики, указывающие на госизмену со стороны Сивковича, который находится в России и сотрудничает с ФСБ. Он обвиняется в организации информационных кампаний, направленных на дискредитацию украинского руководства в пользу Кремля.

Также сообщается, что сторонники Сивковича распространяли фальшивые сообщения о ситуации в Украине и тезисы о необходимости пророссийской политики.

Эти действия были направлены на дестабилизацию ситуации в Украине перед вторжением России и на подрыв доверия к официальному Киеву со стороны западных партнеров.

"Сивкович покинул Украину в 2014 году, уехав в Москву, чтобы избежать правосудия за попытки разгона Майдана, и начал организовывать акции против безопасности Украины", — говорится в сообщении СБУ.

Сообщение о госизмене Владимира Сивковича. Фото: скриншот

Напомним, что 64-летний коллаборант Петр Гресько из Ивано-Франковска, отбывающий наказание в одной из колоний, обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой про обмен. Осужденный считает, что советская власть лучшая в мире потому, что давала уверенность в будущем.

Также СБУ задержала депутата одного из поселковых советов Херсонской области, который во время оккупации "сдал" российским солдатам собственного отца ради должности.