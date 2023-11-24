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Прикарпатский коллаборант, поддерживающий СССР, просит Путина об обмене

24 ноября 2023 18:01
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Прикарпатский коллаборант, поддерживающий СССР, просит Путина об обмене
Журналист Владимир Золкин и франковский коллаборант. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

64-летний коллаборант Петр Гресько из Ивано-Франковска, отбывающий наказание в одной из колоний, обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой про обмен. Осужденный считает, что советская власть лучшая в мире потому, что давала уверенность в будущем.

Об этом он заявил в интервью Владимиру Золкину.

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Что сказал коллаборант

"Мне инкриминировали, что я не признал агрессию, превозносил Путина. Украинцы не видели, к чему все шло? Это с 2005 года, а если быть честным, с 1991-го. Все нарушения, все договоры на шалтай-болтай делалось. Вспоминаю Венский договор, еще что-то, Будапештский, а никто их не ратифицировал. Плюс нормандские договоренности, Минские. А что потом было? Потом захотелось НАТО Ющенко, ЕС, а народ почему-то не спросили. Почему референдума не было соответствующего?" — сказал осужденный франковец.

Он также сказал, что не верит в то, что ВСУ разгромили ВС РФ под Киевом, Сумами, Черниговом и в Харьковской области. Говорит: российские солдаты "просто отошли".

Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы за глорификацию и оправдание российской агрессии.

"Я уже прожил, слава Богу, 64 года, я уже насмотрелся на всякую власть — и на советскую, и на эту независимую. Советская была лучше. Почему? Потому что мы имели уверенность в будущем, мы знали, что войны не будет. Мы все время были под санкциями, и при Союзе, и сейчас, но была какая-то уверенность. Была хотя бы видимость, потом уже пошел золотой застой", — отметил Гресько.

Кроме того, коллаборант повторил пророссийские нарративы о "плохой Америке" и полагает, что Россия сильнее США. Также он убежден, что Украина сама спровоцировала РФ тем, что захотела в ЕС и НАТО.

"Любая нормальная страна не позволит у своих границ, в мягком подбрюшье, как российский политолог говорит, шпильку, занозу в ж*пу. Никто не позволит", — говорит Петр Гресько.

Также мужчина написал прошение на обмен в РФ, и даже обратился с этим к Владимиру Путину:

"Владимир Владимирович, заберите, пожалуйста, меня на обмен. Пока у власти это правительство, я не вижу себя гражданином Украины", — говорится в его письме.

Напомним, что ранее СБУ завершила досудебное расследование по госизменнице, которая корректировала вражеские удары по Одессе. Известно, что женщина была на зарплате в ФСБ. Также силовики задержали депутата одного из поселковых советов Херсонской области, который во время оккупации "сдал" российским солдатам собственного отца ради должности.

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