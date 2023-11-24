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Прикарпатський колаборант, який підтримує СРСР, просить Путіна про обмін

24 листопада 2023 18:01
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Ілля Рябінін
редактор
Прикарпатський колаборант, який підтримує СРСР, просить Путіна про обмін
Журналіст Володимир Золкін та франківський колаборант. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

64-річний колаборант Петро Гресько з Івано-Франківська, який відбуває покарання в одній із колоній, звернувся до президента Росії Володимира Путіна з проханням про обмін. Засуджений вважає, що радянська влада найкраща у світі через те, що давала впевненість в майбутньому.

Про це він заявив в інтерв'ю Володимиру Золкіну

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Що сказав колаборант

"Мені інкримінували, що я не визнав агресію, звеличував Путіна. Українці не бачили, до чого все йшло? Це з 2005 року, а якщо бути чесним, із 1991-го. Усі порушення, всі договори на шалтай-болтай робилося. Згадую Віденський договір, ще щось, Будапештський, а ніхто їх не ратифікував. Плюс нормандські домовленості, Мінські. А що потім було? Потім захотілося НАТО Ющенком, ЄС, а народ чомусь не спитали. Чому референдуму не було відповідного?" — сказав засуджений франківець.

Він також сказав, що не вірить в те, що ЗСУ розгромили ЗС РФ під Києвом, Сумами, Черніговом та у Харківській області. Каже: російські солдати "просто відійшли".

Суд засудив його до п'яти років позбавлення волі за глорифікацію та виправдання російської агресії.

"Я вже прожив, дякувати Богу, 64 роки, я вже надивився на всяку владу — і на радянську, і на цю незалежну. Радянська була краща. Чому? Тому що ми мали впевненість у майбутньому, ми знали, що війни не буде. Ми весь час були під санкціями, і за Союзу, і зараз, але була якась впевненість. Була хоча б видимість, потім уже пішов застій золотий", — зазначив Гресько.

Крім того, колаборант повторив проросійські наративи про "погану Америку" і гадає, що Росія сильніша за США. А також він переконаний, що Україна сама спровокувала РФ тим, що захотіла в ЄС та НАТО.

"Будь-яка нормальна країна не дозволить біля своїх кордонів, у м’якому підбрюшші, як російський політолог каже, шпильку, скалку в д*пу. Ніхто не дозволить", — каже Петро Гресько.

Також чоловік написав прохання на обмін до РФ, та навіть звернувся з цим до Володимира Путіна:

"Володимире Володимировичу, заберіть, будь ласка, мене на обмін. Поки при владі цей уряд, я не бачу себе громадянином України", — йдеться в його листі.

Нагадаємо, що раніше СБУ завершила досудове розслідування щодо держзрадниці, яка коригувала ворожі удари по Одесі. Відомо, що жінка "була на зарплаті" у ФСБ. Також силовики затримали депутата однієї із селищних рад на Херсонщині, який під час окупації "здав" російським солдатам власного батька заради посади. 

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