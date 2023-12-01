Ексзаступнику секретаря РНБО Сівковичу повідомили підозру про держзраду

Екс-заступник секретаря РНБО Володимир Сівкович. Фото: НАБУ

Колишнього заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Володимира Сівковича підозрюють у державній зраді і йому повідомили про підозру. Слідство вказує, що його було завербовано російською ФСБ і у 2014 році переїхав до Москви.

Про це повідомляють Офіс Генпрокурора та СБУ.

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Сівковичу приписують завдання залучення найвпливовіших українських політиків для виконання вказівок із Росії. Ці політики мали впливати на громадську думку, поширюючи ідеї про неефективність української влади та просуваючи ідею про необхідність проросійського курсу в політиці країни.

Крім цього, Сівкович звинувачується в використання інформації, здатної дискредитувати українське керівництво з метою посилення політичної ситуації в країні та ускладнення міжнародних відносин.

Сівкович також залучив до своєї діяльності народного депутата Нестора Шуфрича, якому зараз також звинувачують у державній зраді. Саме Шуфрич був одним з основних спікерів, які розповсюджують кремлівські наративи.

Повідомлення про держзраду Володимира Сівковича. Фото: скриншот

Мета дій Володимира Сівковича

Служба безпеки України зібрала нові докази, що вказують на держзраду з боку Сівковича, який перебуває в Росії та співпрацює із ФСБ. Його звинувачують у організації інформаційних кампаній, спрямованих на дискредитацію українського керівництва на користь Кремля.

Також повідомляється, що прихильники Сівковича розповсюджували фальшиві повідомлення про ситуацію в Україні та тези щодо необхідності проросійської політики.

Ці дії були спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні перед вторгненням Росії та на підрив довіри до офіційного Києва із боку західних партнерів.

"Сівкович залишив Україну 2014 року, поїхавши до Москви, щоб уникнути правосуддя за спроби розгону Майдану, і почав організовувати акції проти безпеки України", — йдеться у повідомленні СБУ.

Повідомлення про держзраду Володимира Сівковича. Фото: скриншот

Нагадаємо, що 64-річний колаборант Петро Гресько з Івано-Франківська, який відбуває покарання в одній із колоній, звернувся до президента Росії Володимира Путіна з проханням про обмін. Засуджений вважає, що радянська влада найкраща у світі тому, що давала впевненість у майбутньому.

Також СБУ затримала депутата однієї із селищних рад Херсонської області, яка під час окупації "здала" російським солдатам власного батька заради посади.