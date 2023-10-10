Экс-командир львовского "Беркута" Ростислав Пацеляк имеет российское гражданство, — СМИ

Бывший командир львовского "Беркута" Ростислав Пацеляк. Фото: Адвокатская совещательная группа

В этом году бывший командир львовского "Беркута" Ростислав Пацеляк был лишен украинского гражданства. В настоящее время он находится под следствием по делу по противодействию акциям протеста на Майдане в 2014 году. Это сделали из-за того, что он более 20 лет имеет два российских паспорта.

Об этом пишет Watchers.

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Как известно, Пацеляк имел внутренний и загранпаспорт РФ, от которых он решил не отказываться.

Участие в разгроме протестов

"Львовский батальон "Беркута" под командованием Пацеляка участвовал в одном из самых жестоких разгонов протестов на Майдане 18 февраля 2014 года вместе с харьковским "Беркутом" - и не уступал ему в жестокости действий. В результате действий в этот день силовых подразделений и титушек-уголовников погибли по меньшей мере 23 протестующих", — говорится в сообщении.

Когда Пацеляк получил гражданство РФ

Отмечается, что 26 апреля 2002 года Ростислав Пацеляк смог получить внутренний паспорт РФ. Тогдашней причиной была замена паспорта СССР.

Уже 4 января 2003 года ему удалось получить загранпаспорт России.

Сначала он работал в силовых структурах РФ, но затем переехал в Украину, где устроился на службу в милицию.

Кроме того, в 2003 году, несмотря на то, что у него был российский паспорт, ему предоставили украинское гражданство.

"Мы проверили данные российского паспорта Ростислава Пацеляка на сайте российской налоговой службы. Оказалось, что человек с таким же ФИО и датой рождения как и у бывшего командира бывшего львовского "Беркута" действительно получал паспорт гражданина России и имеет действующий налоговый номер ("ИНН"). Налоговый сайт РФ даже предоставил нам соответствующую выписку и отметил, что она равносильна бумажному документу с подписью должностного лица", — отметили журналисты.

Выписка по гражданству РФ Пацеляка. Фото: Watchers

В чем обвиняется бывший командир "Беркута"

По состоянию на 9 октября 2023 года он находится в следственном изоляторе. Ему инкриминируют:

превышение служебных полномочий,

препятствование мирным митингам,

препятствование журналистской деятельности,

насилие в отношении государственных и общественных деятелей.

Напомним, ранее Государственное бюро расследований завершило расследование дела Майдана по расстрелу Небесной сотни в феврале 2014 года. Перед судом предстанут бывший президент Украины Виктор Янукович и представители силового блока того времени.