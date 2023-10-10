Екскомандир львівського "Беркуту" Ростислав Пацеляк має російське громадянство, — ЗМІ

Колишній командир львівського "Беркуту" Ростислав Пацеляк. Фото: Адвокатська дорадча група

В цьому році колишнього командира львівського "Беркуту" Ростислава Пацеляка було позбавлено українського громадянства. Наразі він знаходиться під слідством щодо справи у протидії акціям протесту на Майдані у 2014 році. Це зробили через те, що він понад 20 років має два російські паспорти.

Про це пише Watchers.

Читайте також:

Як відомо, Пацеляк мав внутрішній та закордонний паспорти РФ, від яких він вирішив не відмовлятися.

Участь у розгроні протестів

"Львівський батальйон "Беркуту" під командуванням Пацеляка брав участь в одному з найжорстокіших розгонів протестів на Майдані 18 лютого 2014 року разом з харківським "Беркутом" — і не поступався йому в жорстокості дій. Внаслідок дій у цей день силових підрозділів та тітушок-кримінальників загинули щонайменше 23 протестувальника", — йдеться у повідомленні.

Коли Пацеляк отримав громадянство РФ

Зазначається, що 26 квітня 2002 року Ростислав Пацеляк зміг отримати внутрішній паспорт РФ. Тодішньою причиною була заміна паспорта СРСР.

Вже 4 січня 2003 року йому вдалося отримати закордонний паспорт Росії.

Спочатку він працював у силових структурах РФ, проте потім переїхав до України, де влаштувався на службу в міліцію.

Крім того, у 2003 році, попри те, що він мав російський паспорт, йому надали українське громадянство.

"Ми перевірили дані російського паспорту Ростислава Пацеляка на сайті російської податкової служби. Виявилось, що людина з таким же ПІБ та датою народження як і в колишнього командира колишнього львівського "Беркуту" дійсно отримувала паспорт громадянина росії та має чинний податковий номер ("ИНН"). Податковий сайт РФ навіть надав нам відповідну виписку і зазначив, що вона рівносильна паперовому документу з підписом посадової особи", — зауважили журналісти.

Виписка щодо громадянства РФ Пацеляка. Фото: Watchers

В чому звинувачується колишній командир "Беркуту"

Станом на 9 жовтня 2023 року він перебуває у слідчому ізоляторі. Йому інкримінують:

перевищення службових повноважень,

перешкоджання мирним мітингам,

перешкоджання журналістській діяльності,

насильство щодо державних і громадських діячів.

Нагадаємо, раніше Державне бюро розслідувань завершило розслідування справи Майдану щодо розстрілу Небесної сотні у лютому 2014 року. Перед судом постануть колишній президент України Віктор Янукович та представники силового блоку на той час.