Екскомандир львівського "Беркуту" Ростислав Пацеляк має російське громадянство, — ЗМІ
В цьому році колишнього командира львівського "Беркуту" Ростислава Пацеляка було позбавлено українського громадянства. Наразі він знаходиться під слідством щодо справи у протидії акціям протесту на Майдані у 2014 році. Це зробили через те, що він понад 20 років має два російські паспорти.
Про це пише Watchers.
Як відомо, Пацеляк мав внутрішній та закордонний паспорти РФ, від яких він вирішив не відмовлятися.
Участь у розгроні протестів
"Львівський батальйон "Беркуту" під командуванням Пацеляка брав участь в одному з найжорстокіших розгонів протестів на Майдані 18 лютого 2014 року разом з харківським "Беркутом" — і не поступався йому в жорстокості дій. Внаслідок дій у цей день силових підрозділів та тітушок-кримінальників загинули щонайменше 23 протестувальника", — йдеться у повідомленні.
Коли Пацеляк отримав громадянство РФ
Зазначається, що 26 квітня 2002 року Ростислав Пацеляк зміг отримати внутрішній паспорт РФ. Тодішньою причиною була заміна паспорта СРСР.
Вже 4 січня 2003 року йому вдалося отримати закордонний паспорт Росії.
Спочатку він працював у силових структурах РФ, проте потім переїхав до України, де влаштувався на службу в міліцію.
Крім того, у 2003 році, попри те, що він мав російський паспорт, йому надали українське громадянство.
"Ми перевірили дані російського паспорту Ростислава Пацеляка на сайті російської податкової служби. Виявилось, що людина з таким же ПІБ та датою народження як і в колишнього командира колишнього львівського "Беркуту" дійсно отримувала паспорт громадянина росії та має чинний податковий номер ("ИНН"). Податковий сайт РФ навіть надав нам відповідну виписку і зазначив, що вона рівносильна паперовому документу з підписом посадової особи", — зауважили журналісти.
В чому звинувачується колишній командир "Беркуту"
Станом на 9 жовтня 2023 року він перебуває у слідчому ізоляторі. Йому інкримінують:
- перевищення службових повноважень,
- перешкоджання мирним мітингам,
- перешкоджання журналістській діяльності,
- насильство щодо державних і громадських діячів.
Нагадаємо, раніше Державне бюро розслідувань завершило розслідування справи Майдану щодо розстрілу Небесної сотні у лютому 2014 року. Перед судом постануть колишній президент України Віктор Янукович та представники силового блоку на той час.