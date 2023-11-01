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Экс-мужа Евгении Эмеральд разоблачили на схеме торговли дронами

1 ноября 2023 14:19
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Экс-мужа Евгении Эмеральд разоблачили на схеме торговли дронами
Военный ВСУ Евгений Стипанюк. Фото: Instagram Стипанюка
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Скандальный военный ВСУ Евгений Стипанюк, обвиняемый в домашнем насилии и подозреваемый в покушении на убийство, попался на схеме по торговле беспилотниками. Обнародовал информацию об экс-муже украинской снайперши Евгении Эмеральд в сети волонтер.

Об этом в своем Instagram сообщил журналист и волонтер Денис Кошельник.

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Денис Кошельник в Instagram разместил запись голосового сообщения Стипанюка, в которых он предлагает собеседнику по имени Вадим зарабатывать на торговле дронами.

"Если ты будешь брать дроны по самой низкой цене, ты будешь еще больше зарабатывать. Будет три человека, которые будут фигурировать. Есть человек, который будет продавать, я всю эту тему контролирую, тоже буду продавать, все будут в плюсе. Выходит, ты просто берешь по самой низкой цене и мы просто их в Киеве сбываем, есть куда сбывать", — говорит Стипанюк.

скриншот сообщения
Скриншот сообщения Дениса Кошельника. Фото: Instagram Кошельника

На следующем сообщении Стипанюк общается уже с неким Андреем, которому рассказывает, что "набрал своего кента", который должен выяснить, по какой цене сможет покупать дроны. Военный ВСУ уверяет своего собеседника, что можно "нормальными партиями продавать, и будем все нормально зарабатывать".

Напомним, помощник нардепа корректировал вражеские удары по Дружковке на Донетчине и хотел стать "советником мэра". За это участник агентурной сети заключен на 12 лет.

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