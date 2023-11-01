Ексчоловіка Євгенії Емеральд викрили на схемі торгівлі дронами

Військовий ЗСУ Євген Стипанюк. Фото: Instagram Стипанюка

Скандальний військовий ЗСУ Євген Стипанюк, якого звинувачують в домашньому насильстві та підозрюють у замаху на вбивство, попався на схемі з торгівлі безпілотниками. Оприлюднив інформацію про ексчоловіка української снайперки Євгенії Емеральд в мережі волонтер.

Про це у своєму Instagram повідомив журналіст і волонтер Денис Кошельник.

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Незаконна схема торгівлі дронами

Денис Кошельник в Instagram розмістив запис голосового повідомлення Стипанюка, у яких він пропонує співрозмовнику на ім’я Вадим заробляти на торгівлі дронами.

"Якщо ти будеш брати дрони за найнижчою ціною, ти будеш ще більше заробляти. Буде три людини, які будуть фігурувати. Є людина, яка буде продавати, я всю цю тему контролюю, теж буду продавати, всі теж будуть у плюсі. Виходить, ти просто береш за найнижчою ціною і ми просто їх у Києві збуваємо, є куди збувати", — каже Стипанюк.

Скриншот допису Дениса Кошельника. Фото: Instagram Кошельника

На наступному повідомленні Стипанюк спілкується вже з якимось Андрієм, якому розповідає, що "набрав свого кента", який повинен з’ясувати, за якою ціною зможе купляти дрони. Військовий ЗСУ запевняє свого співрозмовника, що можна "нормальними партіями продавати, і будемо всі нормально заробляти".

Нагадаємо, помічник нардепа коригував ворожі удари по Дружківці, що на Донеччині, та хотів стати "радником мера". За це учасника агентурної мережі ув'язнено на 12 років.