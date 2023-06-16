Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Криминал arrow Двух закарпатцев подозревают в незаконной вырубке леса arrow

Двух закарпатцев подозревают в незаконной вырубке леса

16 июня 2023 15:15
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Двух закарпатцев подозревают в незаконной вырубке леса
Подозреваемые в прокуратуре. Фото: Офис генерального прокурора
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Закарпатье двух руководителей лесных массивов подозревают в незаконной вырубке леса. Общая сумма ущерба составляет более 3,5 млн. гривен.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Читайте также:

Подробности

"При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора доложено о подозрении исполняющему обязанности директора Национального природного парка "Зачарованный край" и эксдиректору ГП "Великоберезнянское лесное хозяйство" — говорится в заявлении.

Сообщается, что мужчины организовали незаконную вырубку леса на участках природно-заповедного фонда. Они долгое время выдавали лесорубные билеты без соблюдения соответствующих лимитов и разрешений.

В настоящее время продолжается следствие.

Напомним, что в Ивано-Франковской области кремлевского агитатора приговорили к 10 годам за решеткой. Мужчина выступал за Россию и требовал смены украинской границы.

Добавим, что в Харьковской области будут судить трех коллаборантов, работавших в псевдоохранном органе во время оккупации г. Изюм.

Также, эксполициантка, работавшая на россиян в Купянске, получит пожизненное заключение. Она вела учет заявлений и сообщений о преступлениях в оккупационной "милиции".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Спецпроект "Герои в тылу": история железнодорожника Дмитрия Ярошенко

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

09:10 Довбик заменит известного форварда в топ-клубе

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас