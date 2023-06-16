Двух закарпатцев подозревают в незаконной вырубке леса

Подозреваемые в прокуратуре. Фото: Офис генерального прокурора

В Закарпатье двух руководителей лесных массивов подозревают в незаконной вырубке леса. Общая сумма ущерба составляет более 3,5 млн. гривен.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

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"При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора доложено о подозрении исполняющему обязанности директора Национального природного парка "Зачарованный край" и эксдиректору ГП "Великоберезнянское лесное хозяйство" — говорится в заявлении.

Сообщается, что мужчины организовали незаконную вырубку леса на участках природно-заповедного фонда. Они долгое время выдавали лесорубные билеты без соблюдения соответствующих лимитов и разрешений.

В настоящее время продолжается следствие.

Напомним, что в Ивано-Франковской области кремлевского агитатора приговорили к 10 годам за решеткой. Мужчина выступал за Россию и требовал смены украинской границы.

Добавим, что в Харьковской области будут судить трех коллаборантов, работавших в псевдоохранном органе во время оккупации г. Изюм.

Также, эксполициантка, работавшая на россиян в Купянске, получит пожизненное заключение. Она вела учет заявлений и сообщений о преступлениях в оккупационной "милиции".