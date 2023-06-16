Двох закарпатців підозрюють у незаконній вирубці лісу

Підозрювані у прокуратурі. Фото: Офіс генерального прокурора

На Закарпатті двох керівників лісових масивів підозрюють в незаконній вирубці лісу. Загальна сума збитків становить понад 3,5 млн гривень.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

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"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру виконувачу обов’язків директора Національного природного парку "Зачарований край" та ексдиректору ДП "Великоберезнянське лісове господарство" — йдеться в заяві.

Повідомляється, що чоловіки організували незаконну вирубку лісу на ділянках природно-заповідного фонду. Вони тривалий час видавали лісорубні квитки без дотримання відповідних лімітів та дозволів.

Наразі триває слідство.

Нагадаємо, що в Івано-Франківській області кремлівського агітатора засудили до 10 років за ґратами. Чоловік виступав за Росію та вимагав зміни українського кордону.

Додамо, що на Харківщині судитимуть трьох колаборантів, які працювали у псевдоохоронному органі під час окупації м. Ізюм.

Також, експоліціянтка, яка працювала на росіян у Куп'янську, отримає довічне ув'язнення. Вона вела облік заяв та повідомлень про злочини в окупаційній "міліції".