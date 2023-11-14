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Дубинский ездил в Россию для встречи с кураторами, — материалы следствия

14 ноября 2023 22:55
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Дубинский ездил в Россию для встречи с кураторами, — материалы следствия
Нардеп Александр Дубинский в суде. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Нардеп Александр Дубинский, подозреваемый в госизмене, согласился сотрудничать с российскими спецслужбами сразу, как попал в Верховную Раду. Вместе с ним фигурирует и экс-прокурор Константин Кулик.

Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на материалы досудебного расследования.

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Что установило следствие

В тексте подозрения Кулику, который вместе с Дубинским входили в агентурную сеть, указано, что 11-12 октября 2019 года нардеп прибыл в Санкт-Петербург, где встретился с командным офицерским составом Генштаба ВС РФ. Как утверждает следствие, в результате Александр Дубинский согласился на условия россиян и "таким образом вступил в преступную организацию и стал ее участником с целью оказания помощи в проведении подрывной деятельности против Украины".

Следствие установило, что Дубинский сотрудничал с Генштабом РФ с 2019 года.
Выдержка из подозрения Константину Кулику, который вместе с Дубинским входили в агентурную сеть. Источник: Главком

Через месяц после визита в Россию политик вместе с другим коллегой, нардепом Андреем Деркачем (завербованный ГРУ в апреле 2019 года), провели пресс-конференцию, на которой дискредитировали одного из кандидатов в президенты США.

К концу ноября 2019 года Дубинский и Деркач зарегистрировали в Раде проект постановления о создании временной следственной комиссии парламента для расследования фактов международной коррупции с участием высших должностных лиц государства, связанных с деятельностью Нацбанка, Минфина, а также других противоправных действий, совершенных под влиянием международных факторов.

В декабре того же года они направили письма главе комитета по судебной системе Сената США, директору административно-бюджетного управления администрации президента США, главе комитета Палаты представителей США по разведке, проинформированным о якобы хищении финансовой помощи от США украинскими неправительственными организациями.

Однако в материалах нет сведений о получении Дубинским денег от россиян. В то же время указано, что его коллега Андрей Деркач три года назад несколько раз получал транши на суммы 50 тыс. долларов, 250 тыс. долларов и 267 тыс. долларов от ГРУ. Наличные доставлялись в его приемную на улице Грушевского, 9-А, за отработку информационных атак против дестабилизации ситуации в Украине.

Напомним, что Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения Александру Дубинскому в виде содержания под стражей 60 суток. Перед этим нардеп заявил, что суд против него будет продолжаться даже ночью.

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