Дубінський їздив до Росії для зустрічі з кураторами, — матеріали слідства

Нардеп Олександр Дубінський на суді. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Нардеп Олександр Дубінський, якого підозрюють в держзраді, погодився співпрацювати з російськими спецслужбами відразу, як потрапив до Верховної Ради. Разом з ним фігурує й експрокурор Костянтин Кулик.

Про це повідомляє "Главком", з посиланням на матеріали досудового розслідування.

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Що встановило слідство

У тексті підозри Кулику, який разом із Дубінським входили до агентурної мережі, вказано, що 11-12 жовтня 2019 року нардеп прибув до Санкт-Петербурга, де зустрівся з командним офіцерським складом Генштабу ЗС РФ. Як стверджує слідство, в результаті Олександр Дубінський погодився на умови росіян, і "таким чином вступив до злочинної організації та став її учасником з метою надання допомоги в проведенні підривної діяльності проти України".

Витяг з підозри Костянтину Кулику, який разом із Дубінським входили до агентурної мережі. Джерело: Главком

Через місяць після візиту до Росії політик разом з іншим колегою, нардепом Андрієм Деркачем (завербований ГРУ у квітні 2019 року) провели пресконференцію, на якій дискредитували одного з кандидатів у президенти США.

Під кінець листопада 2019 року Дубінський та Деркач зареєстрували у Раді проєкт постанови про створення тимчасової слідчої комісії парламенту для розслідування фактів міжнародної корупції за участі вищих посадових осіб держави, пов’язаних з діяльністю Нацбанку, Мінфіну, а також інших протиправних дій, вчинених під впливом міжнародних чинників.

У грудні того ж року вони направили листи голові комітету з судової системи Сенату США, директору адміністративно-бюджетного управління адміністрації президента США, голові комітету Палати представників США з розвідки, яких проінформували про нібито розкрадання фінансової допомоги від США українськими неурядовими організаціями.

Проте у матеріалах немає відомостей про отримання Дубінським грошей від росіян. Натомість зазначено, що його колега Андрій Деркач три роки тому кілька разів отримував транші на суми 50 тис. доларів, 250 тис. доларів і 267 тис. доларів від ГРУ. Готівка доставлялася до його приймальні на вулиці Грушевського, 9-А, за відпрацювання інформаційних атак проти дестабілізації ситуації в Україні.

Нагадаємо, що Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Олександру Дубінському у вигляді тримання під вартою 60 діб. Перед цим нардеп заявив, що суд проти нього триватиме навіть вночі.