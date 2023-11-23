Досудебное расследование дела Коломойского продолжили

Олигарх Игорь Коломойский. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Сегодня, 23 ноября, Шевченковский районный суд Киева продлил досудебное расследование дела олигарха Игоря Коломойского. Оно продлится до 2 марта 2024 включительно.

Об этом сообщает "Суспільне".

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В суде прокуроры попросили продлить досудебное расследование по делу о завладении олигархом средств "ПриватБанка". По их словам, необходимо больше времени, чтобы опросить подозреваемых в уголовном производстве, провести следственные эксперименты, судебно-экономические экспертизы, провести допросы свидетелей, допросить должностных лиц "ПриватБанка" и тому подобное.

Адвокаты Коломойского — Олег Пушкарь и Александр Лысак — категорически отреагировали на предложение прокуроров.

"Есть документы, есть финансовые операции, поэтому в этом объем доказательств сводится не к свидетельским показаниям, а к расчетным операциям", — сказал Лысак.

Однако суд решил удовлетворить ходатайство прокуроров.

Напомним, недавно суд оставил олигарха Игоря Коломойского под арестом до декабря. В то же время, есть возможность для бизнесмена о внесении залога в размере почти 3,9 млрд грн.

Также мы писали, что в Украине через шесть лет судебных тяжб относительно законности национализации ПриватБанка ее признали правомерной. Суд подтвердил невозможность возвращения финучреждения бывшим собственникам, в том числе Игорю Коломойскому.

Добавим, олигарх и бизнесмен Игорь Коломойский уже три месяца сидит под стражей по делу о мошенничестве и отмывании денег, полученных незаконным путем. Впрочем, неудивительно, что изолятор СИЗО СБУ, в котором он находится, называют "элитным" .