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Досудове розслідування справи Коломойського продовжили

23 листопада 2023 17:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Досудове розслідування справи Коломойського продовжили
Олігарх Ігор Коломойський. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 23 листопада, Шевченківський районний суд Києва продовжив досудове розслідування справи олігарха Ігоря Коломойського. Воно триватиме до 2 березня 2024 року включно.

Про це повідомляє "Суспільне".

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Досудове розслідування справи Коломойського

У суді прокурори попросили продовжити досудове розслідування у справі про заволодіння олігархом коштів ПриватБанку. За їхніми словами, необхідно більше часу, щоб опитати підозрюваних у кримінальному провадженні, провести слідчі експерименти, судово-економічні експертизи, провести допити свідків, попитати службових осіб "ПриватБанку" тощо.

Адвокати Коломойського — Олег Пушкар та Олександр Лисак — категорично відреагували на пропозицію прокурорів.

"Є документи, є фінансові операції, тож у цьому обсяг доказів зводиться не до показів свідків, а до розрахункових операцій", — сказав Лисак.

Однак суд вирішив задовольнити клопотання прокурорів.

Нагадаємо, нещодавно суд залишив олігарха Ігоря Коломойського під арештом до грудня. Водночас є можливість для бізнесмена щодо внесення застави у розмірі майже 3,9 млрд грн.

Також ми писали, що в Україні через шість років судової тяганини щодо законності націоналізації "ПриватБанку" її визнали правомірною. Суд підтвердив неможливість повернення фінустанови колишнім власникам, зокрема Ігорю Коломойському.

Додамо, олігарх та бізнесмен Ігор Коломойський уже впродовж трьох місяців сидить під вартою у справі про шахрайство та відмивання грошей, отриманих незаконним шляхом. Утім, недивно те, що ізолятор СІЗО СБУ, у якому він перебуває, називають "елітним".

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