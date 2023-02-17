Прокуратура разоблачила мошенников, незаконно завладевших средствами предпринимателей

В преступлениях подозреваются семь человек

Правоохранители разоблачили преступную группировку, которая незаконно завладела миллионами гривен частных предпринимателей. В настоящее время о подозрении сообщено семи лицам.

Об этом информирует пресс-служба Офиса генерального прокурора.

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По данным следствия, житель Днепра, привлекая своих родственников, знакомых и представителей фискальных органов, организовал схему завладения средствами субъектов предпринимательской деятельности.

Известно, что участники мошеннической схемы, действуя якобы от имени известных украинских компаний, с помощью должностных лиц Государственной налоговой службы, предоставлявших информацию о сельхозпредприятиях, вводили в заблуждение предпринимателей. Они предлагали им для продажи зерновые и масличные культуры.

После того как предприниматели давали предоплату, мошенники переставали выходить на связь, а хозяйственные договоры при этом не выполнялись.

Так дельцы присвоили себе почти 100 миллионов гривен.

В настоящее время задержаны четыре человека. В суд уже направлено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения.

Напомним, недавно мы писали, что прокуратура разоблачила в Днепре дельцов, организовавших наркобизнес с миллионными доходами.