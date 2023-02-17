Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Кримінал arrow Дніпрянин організував схему з омани підприємців: ділкам вручили підозри arrow

Дніпрянин організував схему з омани підприємців: ділкам вручили підозри

17 лютого 2023 11:53
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Прокуратура викрила шахраїв, які незаконно заволоділи коштами підприємців
У злочинах підозрюються сім осіб
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Правоохоронці викрили злочинне угрупування, яке незаконно заволоділо мільйонами гривень приватних підприємців. Наразі про підозру повідомлено семи особам.

Про це інформує пресслужба Офісу генерального прокурора.

Читайте також:

Деталі

За даними слідства, мешканець Дніпра, залучивши своїх родичів, знайомих та представників фіскальних органів, організував схему заволодіння коштами суб’єктів підприємницької діяльності.

Відомо, що учасники шахрайської схеми, діючи нібито від імені відомих українських компаній, за допомогою службових осіб Державної податкової служби, які надавали інформацію про сільгосппідприємства, вводили в оману підприємців. Вони пропонували їм до продажу зернові та олійні культури.

Після того, як підприємці давали передплату, шахраї переставали виходити на зв'язок, а господарські договори при цьому не виконувались.

Так ділки привласнили собі майже 100 мільйонів гривень.

Наразі затримано чотирьох осіб. До суду вже скеровано клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що прокуратура викрила у Дніпрі ділків, які організували наркобізнес з мільйонними доходами.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Оновлено

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

13:08 В Україні створили сайт для дітей про мінну небезпеку: що відомо

13:06 Гаві, Педрі та Дембеле не зіграють за "Барселону" в матчі у відповідь 1/16 Ліги Європи проти "МЮ"

13:02 На Харківщині через ворожі обстріли загинула одна людина та вісім поранено

13:00 Бояться диверсій: росіяни прикриваються за цивільними спинами

Новина з фото

12:57 Сценарій першого епізоду серіалу "Спіймати Кайдаша" виставили на благодійний аукціон

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

12:55 Зернова угода: за тиждень експортували майже мільйон тонн продовольства

12:53 У Херсоні спіймали колаборанта, який допомагав росіянам налагодити залізничне сполучення з Кримом

12:40 СБУ оголосила підозру російським суддям, які "узаконили" анексію українських регіонів

12:39 Леонардо Ді Капріо прокоментував свою допомогу Фундації Олени Зеленської

Новина з фото

12:38 Володимир Зеленський опублікував нові світлини українських військових на передовій

Новина з відео

12:55 Зернова угода: за тиждень експортували майже мільйон тонн продовольства

Новина з відео

11:21 Коля Сєрга випустив кліп "Молитва" у жанрі фентезі на основі архетипів українського фольклору

Новина з відео

10:59 Володимир Зеленський у прямому ефірі виступив на церемонії відкриття "Берлінале-2023"

Новина з відео

10:34 "Хроніки подій з 24 лютого": MamaRika та KOLA презентували зворушливу пісню та кліп на неї

Новина з відео

21:15 Новий фільм про Людину-мураху, прокляття Абізу та "Імперія у вогні": кінопрем'єри тижня

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

19:30 Одеські поліцейські врятували під обстрілами жителя Херсону

Новина з відео

18:21 Поліцейські Київщини врятували від самогубства 43-річного чоловіка

Ексклюзив

18:20 Декомунізація у дії: чи готові одесити відмовитися від 8 березня і травневих свят

Новина з відео

16:17 Стартував продаж квитків на фільм "Мирний-21" Ахтема Сеітаблаєва: на що підуть кожні 10 гривень

Новина з відео

15:23 Розслаблятися рано: в Укренерго розповіли, чи вимикатимуть в Україні світло

Ексклюзив

09:00 Активність антикорупціонерів: локшина на вуха Заходу чи єдина можливість вижити

08:00 Присутність вагнерівців в Африці зростає

Ексклюзив

23:00 "Під час війни це дуже небезпечна роль": Віктор Ягун про загадкові смерті російських чиновників

20:07 Чого очікувати на Мюнхенській конференції з безпеки

Ексклюзив

18:25 Зірка "Гри престолів" Джек Глісон зустрівся з шанувальниками в Києві: фоторепортаж

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

18:20 Декомунізація у дії: чи готові одесити відмовитися від 8 березня і травневих свят

15:00 Як змінився ринок нерухомості у Львові під час війни: хто сьогодні покупець

Ексклюзив

11:55 Росія вдарила по Україні десятками ракет: подробиці нічної масованої атаки

Ексклюзив

09:00 Чи прийдуть в Україну інвестиції під час війни

Ексклюзив

04:00 Росія готує в Україні чергову катастрофу та хоче зробити життя українців нестерпним: подробиці нової загрози

Актуальне по темі

None 17 Лютий 13:09

В Україні створили сайт для дітей про мінну небезпеку: що відомо

None 17 Лютий 13:05

Гаві, Педрі та Дембеле не зіграють за "Барселону" в матчі у відповідь 1/16 Ліги Європи проти "МЮ"

None 17 Лютий 12:58

Бояться диверсій: росіяни прикриваються за цивільними спинами

None 17 Лютий 12:56

Сценарій першого епізоду серіалу "Спіймати Кайдаша" виставили на благодійний аукціон

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB