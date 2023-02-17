Прокуратура викрила шахраїв, які незаконно заволоділи коштами підприємців

У злочинах підозрюються сім осіб

Правоохоронці викрили злочинне угрупування, яке незаконно заволоділо мільйонами гривень приватних підприємців. Наразі про підозру повідомлено семи особам.

Про це інформує пресслужба Офісу генерального прокурора.

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За даними слідства, мешканець Дніпра, залучивши своїх родичів, знайомих та представників фіскальних органів, організував схему заволодіння коштами суб’єктів підприємницької діяльності.

Відомо, що учасники шахрайської схеми, діючи нібито від імені відомих українських компаній, за допомогою службових осіб Державної податкової служби, які надавали інформацію про сільгосппідприємства, вводили в оману підприємців. Вони пропонували їм до продажу зернові та олійні культури.

Після того, як підприємці давали передплату, шахраї переставали виходити на зв'язок, а господарські договори при цьому не виконувались.

Так ділки привласнили собі майже 100 мільйонів гривень.

Наразі затримано чотирьох осіб. До суду вже скеровано клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що прокуратура викрила у Дніпрі ділків, які організували наркобізнес з мільйонними доходами.