Директора Киевмедспецтранса взяли под стражу из-за хищения более 12 млн грн на каретах "скорых"
В Киеве подозревается директор Киевмедспецтранса в хищении 12,6 млн грн во время ремонта карет скорой помощи. В настоящее время чиновник находится под стражей.
Об этом сообщает киевская городская прокуратура.
Детали дела
По данным следствия, должностные лица вместе с директорами пяти фирм организовали схему присвоения бюджетных средств, которые КГГА выделила для функционирования карет скорой медицинской помощи и обеспечения их запчастями.
"Подконтрольные частные предприятия одерживали победу в этих закупках и поставляли автозапчасти коммунальному объединению по завышенным ценам", — говорят правоохранители.
По результатам экспертизы цены завышены на сумму свыше 12,6 млн грн.
Наказание фигурантам дела
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей директору Киевмедспецтранса с возможностью внесения залога в размере 10 млн гривен.
Кроме этого, заместителю директора упомянутого предприятия избрана мера пресечения в виде залога размером 1,7 млн гривен.
Мужчинам грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.
Напомним, ранее мы писали, что в столице разоблачили преступную организацию , которая требовала деньги с предпринимателей и угрожала физической расправой. Также злоумышленники применяли психологическое давление, насилие и уничтожали имущество.