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Директора Киевмедспецтранса взяли под стражу из-за хищения более 12 млн грн на каретах "скорых"

28 августа 2023 14:43
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Директора Киевмедспецтранса взяли под стражу из-за хищения более 12 млн грн на каретах "скорых"
Кареты скорой медицинской помощи. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В Киеве подозревается директор Киевмедспецтранса в хищении 12,6 млн грн во время ремонта карет скорой помощи. В настоящее время чиновник находится под стражей.

Об этом сообщает киевская городская прокуратура.

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Детали дела

По данным следствия, должностные лица вместе с директорами пяти фирм организовали схему присвоения бюджетных средств, которые КГГА выделила для функционирования карет скорой медицинской помощи и обеспечения их запчастями.

"Подконтрольные частные предприятия одерживали победу в этих закупках и поставляли автозапчасти коммунальному объединению по завышенным ценам", — говорят правоохранители.

По результатам экспертизы цены завышены на сумму свыше 12,6 млн грн.

Наказание фигурантам дела

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей директору Киевмедспецтранса с возможностью внесения залога в размере 10 млн гривен.

Кроме этого, заместителю директора упомянутого предприятия избрана мера пресечения в виде залога размером 1,7 млн гривен.

Мужчинам грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

 

Директора Киевмедспецтранса взяли под стражу из-за хищения более 12 млн грн на каретах "скорых". Фото: Киевская городская прокуратура

Напомним, ранее мы писали, что в столице разоблачили преступную организацию , которая требовала деньги с предпринимателей и угрожала физической расправой. Также злоумышленники применяли психологическое давление, насилие и уничтожали имущество.

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