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Директора Київмедспецтрансу взяли під варту через розкрадання понад 12 млн грн на каретах "швидких"

28 серпня 2023 14:43
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Директора Київмедспецтрансу взяли під варту через розкрадання понад 12 млн грн на каретах "швидких"
Карети швидкої медичної допомоги. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У Києві підозрюється директор Київмедспецтрансу у розкраданні 12,6 млн грн під час ремонту карет "швидкої" допомоги. Наразі посадовець перебуває під вартою.

Про це повідомляє київська міська прокуратура.

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Деталі справи

За даними слідства, службові особи разом з директорами п’яти фірм організували схему привласнення бюджетних коштів, які КМДА виділила для функціонування карет "швидкої" медичної допомоги та забезпечення їх запчастинами.

"Підконтрольні приватні підприємства отримували перемогу у цих закупівлях та постачали автозапчастини комунальному об’єднанню за завищеними цінами", — кажуть правоохоронці.

За результатами експертизи, ціни завищені на суму понад 12,6 млн грн.

Покарання фігурантам справи

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою директору Київмедспецтрансу з можливістю внесення застави у розмірі 10 млн гривень.

Крім цього, заступнику директора згаданого підприємства обрано запобіжний захід у вигляді застави розміром 1,7 млн гривень.

Чоловікам грозить до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

 

Директора Київмедспецтрансу взяли під варту через розкрадання понад 12 млн грн на каретах "швидких". Фото: Київська міська прокуратура

Нагадаємо, раніше ми писали, що у столиці викрили злочинну організацію, яка вимагала гроші з підприємців та погрожувала фізичною розправою. Також зловмисники застосовували психологічний тиск, насилля та знищували майно.

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