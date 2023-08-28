Директора Київмедспецтрансу взяли під варту через розкрадання понад 12 млн грн на каретах "швидких"
У Києві підозрюється директор Київмедспецтрансу у розкраданні 12,6 млн грн під час ремонту карет "швидкої" допомоги. Наразі посадовець перебуває під вартою.
Про це повідомляє київська міська прокуратура.
Деталі справи
За даними слідства, службові особи разом з директорами п’яти фірм організували схему привласнення бюджетних коштів, які КМДА виділила для функціонування карет "швидкої" медичної допомоги та забезпечення їх запчастинами.
"Підконтрольні приватні підприємства отримували перемогу у цих закупівлях та постачали автозапчастини комунальному об’єднанню за завищеними цінами", — кажуть правоохоронці.
За результатами експертизи, ціни завищені на суму понад 12,6 млн грн.
Покарання фігурантам справи
Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою директору Київмедспецтрансу з можливістю внесення застави у розмірі 10 млн гривень.
Крім цього, заступнику директора згаданого підприємства обрано запобіжний захід у вигляді застави розміром 1,7 млн гривень.
Чоловікам грозить до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у столиці викрили злочинну організацію, яка вимагала гроші з підприємців та погрожувала фізичною розправою. Також зловмисники застосовували психологічний тиск, насилля та знищували майно.