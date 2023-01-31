Экс-следователь Генпрокуратуры Сус приговорен к девяти годам лишения свободы

Суд также конфисковал имущество обвиняемого

Высший антикоррупционный суд назначил девять лет лишения свободы экс-следователю Генпрокуратуры Дмитрию Сусу. Мужчину обвиняют в завладении чужим имуществом в крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением.

Об этом информирует пресс-служба суда.

Что известно

Ранее Дмитрий Сус занимал должность заместителя начальника Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины.

"Дмитрия Суса признать виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью 3 статьи 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 УКУ", — объявил решение председательствующий судья Маркиян Галабала.

Как известно, Дмитрий Сус обвиняется в завладении чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением. Генпрокуратура утверждает, что Сус неоднократно присваивал себе средства и имущество, изъятые во время обысков.

За это ВАКС назначил ему наказание:

по ч. 3 ст. 191 УК Украины в виде пяти лет лишения свободы с лишением права занимать должности в судах, правоохранительных органах, адвокатуре сроком на три года

по ч. 4 ст. 191 УК Украины — в виде шести лет лишения свободы с лишением права занимать должности в судах, правоохранительных органах, адвокатуре сроком на три года

по ч. 5 ст. 191 УК Украины — в виде девяти лет лишения свободы с лишением права занимать должности в судах, правоохранительных органах, адвокатуре сроком на три года и с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества.

Кроме того, ВАКС конфисковал в доход государства все имущество (две квартиры, два земельных участка, гараж и автомобиль), на которое наложен арест определением следователя судьи Соломенского районного суда города Киева от 7 августа 2017 года.

Напомним, ранее мы писали, что Верховный Суд Украины отправил террористку так называемой "ДНР" с позывным "Багира" на 13 лет за решетку. Известно, что женщина сотрудничала с подразделениями оккупантов.