Суд відправив терористку з Донецька за ґрати на 13 років

Суд відправив терористку "ДНР" за ґрати на 13 років
Верховний Суд України відправив терористку "ДНР" з позивним "Багіра" на 13 років за ґрати. Вона співпрацювала з підрозділами окупантів.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
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Деталі
Прокурор у суді довів, що у січні 2017 року учасниця "ДНР" з позивним "Багіра" створила та забезпечила функціонування мережі інформаторів.
Агенти здійснювали збір даних про переміщення підрозділів, військової техніки ЗСУ, залучених у проведенні антитерористичної операції на території Донецької області. Зібрану інформацію засуджена передавала для використання підрозділами так званої "ДНР".
Верховний Суд погодився з доводами прокурора і залишив у силі покарання засудженій у виді 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, мешканку Херсонської області засудили до п'яти років позбавлення волі за участь у псевдореферендумі. Жінка ходила по домівках та вручала людям так звані бюлетені для проведення незаконного голосування.
Також ми писали, що в Україні засудили чотирьох російських військовослужбовців, які жорстоко поводилися з цивільними під час окупації села Ягідного в Чернігівській області. Загарбникам оголосили вироки у вигляді позбавлення волі на 10 та 12 років.
Додамо, слідчі Національної поліції України встановили особу російського загарбника, який під час окупації Київської області грабував та катував людей. Він робив це з іншими злочинцями рф.