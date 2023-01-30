Суд відправив терористку з Донецька за ґрати на 13 років

Жінка співпрацювала з окупантами

Верховний Суд України відправив терористку "ДНР" з позивним "Багіра" на 13 років за ґрати. Вона співпрацювала з підрозділами окупантів.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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Прокурор у суді довів, що у січні 2017 року учасниця "ДНР" з позивним "Багіра" створила та забезпечила функціонування мережі інформаторів.

Агенти здійснювали збір даних про переміщення підрозділів, військової техніки ЗСУ, залучених у проведенні антитерористичної операції на території Донецької області. Зібрану інформацію засуджена передавала для використання підрозділами так званої "ДНР".

Верховний Суд погодився з доводами прокурора і залишив у силі покарання засудженій у виді 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, мешканку Херсонської області засудили до п'яти років позбавлення волі за участь у псевдореферендумі. Жінка ходила по домівках та вручала людям так звані бюлетені для проведення незаконного голосування.

Також ми писали, що в Україні засудили чотирьох російських військовослужбовців, які жорстоко поводилися з цивільними під час окупації села Ягідного в Чернігівській області. Загарбникам оголосили вироки у вигляді позбавлення волі на 10 та 12 років.

Додамо, слідчі Національної поліції України встановили особу російського загарбника, який під час окупації Київської області грабував та катував людей. Він робив це з іншими злочинцями рф.