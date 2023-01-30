Суд отправил террористку из Донецка за решетку на 13 лет

Суд отправил террористку "ДНР" за решетку на 13 лет
Верховный Суд Украины отправил террористку "ДНР" с позывным "Багира" на 13 лет за решетку. Она сотрудничала с подразделениями оккупантов.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
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Прокурор в суде доказал, что в январе 2017 участница "ДНР" с позывным "Багира" создала и обеспечила функционирование сети информаторов.
Агенты производили сбор данных о перемещении подразделений, военной техники ВСУ, привлеченных в проведении антитеррористической операции на территории Донецкой области. Собранную информацию осужденная передавала для использования подразделениями так называемой "ДНР".
Верховный Суд согласился с доводами прокурора и оставил в силе наказание осужденной в виде 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, жительницу Херсонской области приговорили к пяти годам лишения свободы за участие в псевдореферендуме. Женщина ходила по домам и вручала людям так называемые бюллетени для проведения незаконного голосования.
Также мы писали, что в Украине осудили четырех российских военнослужащих, которые жестоко обращались с гражданскими во время оккупации села Ягодного в Черниговской области. Захватчикам объявили приговоры в виде лишения свободы на 10 и 12 лет.
Добавим, следователи Национальной полиции Украины установили личность российского захватчика, который во время оккупации Киевской области грабил и пытал людей. Он делал это с другими преступниками россии.