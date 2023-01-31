Ексслідчого Генпрокуратури Суса засудили до дев’яти років позбавлення волі

Суд також конфіскував майно обвинуваченого

Вищий антикорупційний суд призначив дев'ять років позбавлення волі ексслідчому Генпрокуратури Дмитру Сусу. Чоловіка звинувачують у заволодінні чужим майном у великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Про це інформує пресслужба суду.

Що відомо

Раніше Дмитро Сус обіймав посаду заступника начальника Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України.

"Дмитра Суса визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 ККУ", — оголосив рішення головуючий суддя Маркіян Галабала.

Як відомо, Дмитра Суса звинувачують у заволодінні чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем. Генпрокуратура стверджує, що Сус неодноразово привласнював собі кошти та майно, вилучені під час обшуків.

За це ВАКС призначив йому покарання:

за ч. 3 ст. 191 КК України у вигляді п’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у судах, правоохоронних органах, адвокатурі строком на три роки

за ч. 4 ст. 191 КК України — у вигляді шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у судах, правоохоронних органах, адвокатурі строком на три роки

за ч. 5 ст. 191 КК України — у вигляді дев’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у судах, правоохоронних органах, адвокатурі строком на три роки та з конфіскацією усього належного йому на праві власності майна.

Крім того, ВАКС конфіскував у дохід держави усе майно (дві квартири, дві земельні ділянки, гараж і автомобіль), на яке накладено арешт ухвалою слідчого судді Солом’янського районного суду міста Києва від 7 серпня 2017 року.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Верховний Суд України відправив терористку так званої "ДНР" з позивним "Багіра" на 13 років за ґрати. Відомо, що жінка співпрацювала з підрозділами окупантів.