Ексслідчого Генпрокуратури Суса засудили до дев’яти років позбавлення волі

Дев’ять років колонії: ВАКС виніс вирок ексслідчому Генпрокуратури Дмитру Сусу
Вищий антикорупційний суд призначив дев'ять років позбавлення волі ексслідчому Генпрокуратури Дмитру Сусу. Чоловіка звинувачують у заволодінні чужим майном у великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем.
Про це інформує пресслужба суду.
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Що відомо
Раніше Дмитро Сус обіймав посаду заступника начальника Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України.
"Дмитра Суса визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 ККУ", — оголосив рішення головуючий суддя Маркіян Галабала.
Як відомо, Дмитра Суса звинувачують у заволодінні чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем. Генпрокуратура стверджує, що Сус неодноразово привласнював собі кошти та майно, вилучені під час обшуків.
За це ВАКС призначив йому покарання:
- за ч. 3 ст. 191 КК України у вигляді п’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у судах, правоохоронних органах, адвокатурі строком на три роки
- за ч. 4 ст. 191 КК України — у вигляді шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у судах, правоохоронних органах, адвокатурі строком на три роки
- за ч. 5 ст. 191 КК України — у вигляді дев’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у судах, правоохоронних органах, адвокатурі строком на три роки та з конфіскацією усього належного йому на праві власності майна.
Крім того, ВАКС конфіскував у дохід держави усе майно (дві квартири, дві земельні ділянки, гараж і автомобіль), на яке накладено арешт ухвалою слідчого судді Солом’янського районного суду міста Києва від 7 серпня 2017 року.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Верховний Суд України відправив терористку так званої "ДНР" з позивним "Багіра" на 13 років за ґрати. Відомо, що жінка співпрацювала з підрозділами окупантів.