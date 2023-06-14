Детективы БЭБ разоблачили незаконное производство духов на 15 млн грн

В Днепре разоблачили производство поддельных духов. Фото: БЕБ Украины

Следователи Бюро экономической безопасности Украины задержали правонарушителей, незаконно производивших и реализовавших духи известных мировых брендов. Изготовление продукции производилось в промышленных масштабах в Днепре.

Об этом сообщает БЭБ Украины.

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15 млн грн на поддельных духах

Сотрудники БЭБ Украины провели обыски и задокументировали незаконную деятельность, которая наносила международным компаниям ущерб. Ведь поддельные духи продавали на территории Украины по заниженным ценам.

Отмечается, что обнаружено и изъято большое количество поддельных духов ориентировочной стоимостью 15 млн. грн.

Следственные действия продолжаются, устанавливаются имена всех лиц, причастных к незаконной деятельности.

В Днепре разоблачили производство поддельных духов. Фото: БЕБ Украины

В Днепре разоблачили производство поддельных духов. Фото: БЕБ Украины

Напомним, ранее мы писали, что Бюро экономической безопасности Украины разоблачило в Закарпатье одно из крупнейших незаконных производств бытовой химии известных мировых брендов. Участники "схемы" изготовляли шампуни, стиральные порошки, моющие средства.

Ранее во Львовской области детективами Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) была обезврежена масштабная схема нелегального производства и сбыта электронных сигарет известных брендов. А также картриджей и капсул для электронных устройств, табака для кальянов общей стоимостью более 21 млн грн.