Детективи БЕБ викрили незаконне виробництво парфумів на 15 млн грн

У Дніпрі викрили виробництво підроблених парфумів. Фото: БЕБ України

Слідчі Бюро економічної безпеки України затримали правопорушників, які незаконно виробляли та реалізували парфуми відомих світових брендів. Виготовлення продукції здійснювалось у промислових масштабах у Дніпрі.

Про повідомляє БЕБ України.

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15 млн грн на підробних парфумах

Працівники БЕБ України провели обшуки та задокументували незаконну діяльність, яка завдавала міжнародним компаніям шкоду. Адже підроблені парфуми продавали на території України за заниженими цінами.

Зазначається, що виявлено та вилучено велику кількість підроблених парфумів орієнтовною вартістю 15 млн грн.

Слідчі дії тривають, встановлюються імена всіх осіб, причетних до незаконної діяльності.

У Дніпрі викрили виробництво підроблених парфумів. Фото: БЕБ України

У Дніпрі викрили виробництво підроблених парфумів. Фото: БЕБ України

Нагадаємо, раніше ми писали, що Бюро економічної безпеки України викрило на Закарпатті одне з найбільших незаконних виробництв побутової хімії відомих світових брендів. Учасники "схеми" виготовляли шампуні, пральні порошки, миючі засоби тощо.

Раніше у Львівській області детективами Бюро економічної безпеки України (БЕБ) було знешкоджено масштабну схему нелегального виробництва та збуту електронних сигарет відомих брендів. А також картриджів та капсул до електронних пристроїв, тютюну для кальянів загальною вартістю понад 21 млн грн.