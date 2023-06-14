Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Кримінал arrow Детективи БЕБ викрили незаконне виробництво парфумів на 15 млн грн arrow

Детективи БЕБ викрили незаконне виробництво парфумів на 15 млн грн

14 червня 2023 20:14
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Детективи БЕБ викрили незаконне виробництво парфумів на 15 млн грн
У Дніпрі викрили виробництво підроблених парфумів. Фото: БЕБ України
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Слідчі Бюро економічної безпеки України затримали правопорушників, які незаконно виробляли та реалізували парфуми відомих світових брендів. Виготовлення продукції здійснювалось у промислових масштабах у Дніпрі.

Про повідомляє БЕБ України.

Читайте також:

15 млн грн на підробних парфумах

Працівники БЕБ України провели обшуки та задокументували незаконну діяльність, яка завдавала міжнародним компаніям шкоду. Адже підроблені парфуми продавали на території України за заниженими цінами.

Зазначається, що виявлено та вилучено велику кількість підроблених парфумів орієнтовною вартістю 15 млн грн.

Слідчі дії тривають, встановлюються імена всіх осіб, причетних до незаконної діяльності.

 

У Дніпрі викрили виробництво підроблених парфумів. Фото: БЕБ України

 

У Дніпрі викрили виробництво підроблених парфумів. Фото: БЕБ України

Нагадаємо, раніше ми писали, що Бюро економічної безпеки України викрило на Закарпатті одне з найбільших незаконних виробництв побутової хімії відомих світових брендів. Учасники "схеми" виготовляли шампуні, пральні порошки, миючі засоби тощо.

Раніше у Львівській області детективами Бюро економічної безпеки України (БЕБ) було знешкоджено масштабну схему нелегального виробництва та збуту електронних сигарет відомих брендів. А також картриджів та капсул до електронних пристроїв, тютюну для кальянів загальною вартістю понад 21 млн грн.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

09:17 Маліновський повернеться до Італії: який клуб чекає на українця

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB