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На Закарпатті викрили масштабне підпільне виробництво побутової хімії

13 червня 2023 17:25
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
На Закарпатті викрили масштабне підпільне виробництво побутової хімії
Незаконне виробництво побутової хімії. Фото: БЕБ України
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Бюро економічної безпеки України викрило на Закарпатті одне з найбільших незаконних виробництв побутової хімії відомих світових брендів. Учасники "схеми" виготовляли шампуні, пральні порошки, миючі засоби та ін.

Про це повідомила пресслужба БЕБ.

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Як продавали продукцію

Кожен учасник злочинного угрупування мав своє завдання щодо виготовлення, зберігання та продажу контрафакту. Виготовлена продукція продавалася гуртом та вроздріб на інтернет-сайтах, телеграм-каналах та на ринках по всій Україні.

Обшуки складських приміщень. Фото: БЕБ України

Що вдалося знайти

Під час обшуків складських приміщень саме у Закарпатській області працівники БЕБ знайшли та вилучили:

  • 3 автоматизовані лінії для розливу, маркування та фасування продукції;
  • біля 240 тонн готової продукції з нанесеним найменуванням відомих світових брендів виробників побутової хімії та сировини;
  • близько 200 тисяч пакувальних коробок та пляшок з нанесеним найменуванням відомих виробників побутової хімії.
Обшуки складських приміщень. Фото: БЕБ України

Приблизна ціна такої продукції, сировини та обладання сягає 80 млн грн. 

"Наразі тривають слідчі дії, встановлюється повне коло причетних осіб до незаконної діяльності", — додали у повідомленні. 

Виготовлення електронних сигарет під виглядом відомих брендів

Раніше у Львівській області детективами Бюро економічної безпеки України (БЕБ) було знешкоджено масштабну схему нелегального виробництва та збуту електронних сигарет відомих брендів. А також катриджів та капсул до електронних пристроїв, тютюну для кальянів загальною вартістю понад 21 млн грн.

Зазначається, що слідство встановило групу осіб, які незаконно виробляли тютюнові вироби. Детективи БЕБ разом з працівниками СБУ у Львівській області провели обшуки. Слідчі вилучили понад 90 тисяч штук електронних сигарет без марок акцизного податку та з акцизами Російської Федерації.

Нагадаємо, на київському підриємстві детективи Бюро економічної безпеки викрили схему незаконного виготовлення та продажу технічного спирту. Загальна вартість становить близько 68 млн грн.

 

 

 

 

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