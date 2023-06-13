На Закарпатті викрили масштабне підпільне виробництво побутової хімії

Незаконне виробництво побутової хімії. Фото: БЕБ України

Бюро економічної безпеки України викрило на Закарпатті одне з найбільших незаконних виробництв побутової хімії відомих світових брендів. Учасники "схеми" виготовляли шампуні, пральні порошки, миючі засоби та ін.

Про це повідомила пресслужба БЕБ.

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Як продавали продукцію

Кожен учасник злочинного угрупування мав своє завдання щодо виготовлення, зберігання та продажу контрафакту. Виготовлена продукція продавалася гуртом та вроздріб на інтернет-сайтах, телеграм-каналах та на ринках по всій Україні.

Обшуки складських приміщень. Фото: БЕБ України

Що вдалося знайти

Під час обшуків складських приміщень саме у Закарпатській області працівники БЕБ знайшли та вилучили:

3 автоматизовані лінії для розливу, маркування та фасування продукції;

біля 240 тонн готової продукції з нанесеним найменуванням відомих світових брендів виробників побутової хімії та сировини;

близько 200 тисяч пакувальних коробок та пляшок з нанесеним найменуванням відомих виробників побутової хімії.

Обшуки складських приміщень. Фото: БЕБ України

Приблизна ціна такої продукції, сировини та обладання сягає 80 млн грн.

"Наразі тривають слідчі дії, встановлюється повне коло причетних осіб до незаконної діяльності", — додали у повідомленні.

Виготовлення електронних сигарет під виглядом відомих брендів

Раніше у Львівській області детективами Бюро економічної безпеки України (БЕБ) було знешкоджено масштабну схему нелегального виробництва та збуту електронних сигарет відомих брендів. А також катриджів та капсул до електронних пристроїв, тютюну для кальянів загальною вартістю понад 21 млн грн.

Зазначається, що слідство встановило групу осіб, які незаконно виробляли тютюнові вироби. Детективи БЕБ разом з працівниками СБУ у Львівській області провели обшуки. Слідчі вилучили понад 90 тисяч штук електронних сигарет без марок акцизного податку та з акцизами Російської Федерації.

Нагадаємо, на київському підриємстві детективи Бюро економічної безпеки викрили схему незаконного виготовлення та продажу технічного спирту. Загальна вартість становить близько 68 млн грн.