На Закарпатті викрили масштабне підпільне виробництво побутової хімії
Бюро економічної безпеки України викрило на Закарпатті одне з найбільших незаконних виробництв побутової хімії відомих світових брендів. Учасники "схеми" виготовляли шампуні, пральні порошки, миючі засоби та ін.
Про це повідомила пресслужба БЕБ.
Як продавали продукцію
Кожен учасник злочинного угрупування мав своє завдання щодо виготовлення, зберігання та продажу контрафакту. Виготовлена продукція продавалася гуртом та вроздріб на інтернет-сайтах, телеграм-каналах та на ринках по всій Україні.
Що вдалося знайти
Під час обшуків складських приміщень саме у Закарпатській області працівники БЕБ знайшли та вилучили:
- 3 автоматизовані лінії для розливу, маркування та фасування продукції;
- біля 240 тонн готової продукції з нанесеним найменуванням відомих світових брендів виробників побутової хімії та сировини;
- близько 200 тисяч пакувальних коробок та пляшок з нанесеним найменуванням відомих виробників побутової хімії.
Приблизна ціна такої продукції, сировини та обладання сягає 80 млн грн.
"Наразі тривають слідчі дії, встановлюється повне коло причетних осіб до незаконної діяльності", — додали у повідомленні.
Виготовлення електронних сигарет під виглядом відомих брендів
Раніше у Львівській області детективами Бюро економічної безпеки України (БЕБ) було знешкоджено масштабну схему нелегального виробництва та збуту електронних сигарет відомих брендів. А також катриджів та капсул до електронних пристроїв, тютюну для кальянів загальною вартістю понад 21 млн грн.
Зазначається, що слідство встановило групу осіб, які незаконно виробляли тютюнові вироби. Детективи БЕБ разом з працівниками СБУ у Львівській області провели обшуки. Слідчі вилучили понад 90 тисяч штук електронних сигарет без марок акцизного податку та з акцизами Російської Федерації.
Нагадаємо, на київському підриємстві детективи Бюро економічної безпеки викрили схему незаконного виготовлення та продажу технічного спирту. Загальна вартість становить близько 68 млн грн.