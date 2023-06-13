В Закарпатье разоблачили масштабное подпольное производство бытовой химии

В Закарпатской области разоблачили масштабное подпольное производство бытовой химии
Бюро экономической безопасности Украины разоблачило в Закарпатье одно из крупнейших незаконных производств бытовой химии известных мировых брендов. Участники "схемы" изготовляли шампуни, стиральные порошки, моющие средства и т.п.
Об этом сообщила прессслужба БЭБ.
Как продавали продукцию
Каждый участник преступной группировки имел свою задачу по изготовлению, хранению и продаже контрафакта. Изготовленная продукция продавалась оптом и по частям на интернет-сайтах, телеграмм-каналах и на рынках по всей Украине.
Что удалось найти
Во время обысков складских помещений именно в Закарпатской области работники БЭБ нашли и изъяли:
- 3 автоматизированные линии для разлива, маркировки и расфасовки продукции;
- около 240 тонн готовой продукции с нанесенным наименованием известных мировых брендов изготовителей бытовой химии и сырья;
- около 200 тысяч упаковочных коробок и бутылок с нанесенным названием известных производителей бытовой химии.
Приблизительная цена такой продукции, сырья и оборудования составляет 80 млн грн.
"Сейчас продолжаются следственные действия, устанавливается полный круг причастных лиц к незаконной деятельности" , — добавили в сообщении.
Изготовление электронных сигарет под видом известных брендов
Ранее во Львовской области детективами Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) была обезврежена масштабная схема нелегального производства и сбыта электронных сигарет известных брендов. А также катриджей и капсул для электронных устройств, табака для кальянов общей стоимостью более 21 млн грн.
Следствие установило группу лиц, незаконно производивших табачные изделия. Детективы БЭБ вместе с работниками СБУ во Львовской области провели обыски. Следователи изъяли более 90 тысяч штук электронных сигарет без марок акцизного налога и с акцизами Российской Федерации.
Напомним, на киевском предприятии детективы Бюро экономической безопасности разоблачили схему незаконного изготовления и продажи технического спирта. Общая стоимость составляет около 68 млн. грн.