В Закарпатье разоблачили масштабное подпольное производство бытовой химии

Незаконное создание бытовой химии. Фото: БЕБ Украины

Бюро экономической безопасности Украины разоблачило в Закарпатье одно из крупнейших незаконных производств бытовой химии известных мировых брендов. Участники "схемы" изготовляли шампуни, стиральные порошки, моющие средства и т.п.

Об этом сообщила прессслужба БЭБ.

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Как продавали продукцию

Каждый участник преступной группировки имел свою задачу по изготовлению, хранению и продаже контрафакта. Изготовленная продукция продавалась оптом и по частям на интернет-сайтах, телеграмм-каналах и на рынках по всей Украине.

Обыски складских помещений. Фото: БЭБ Украины

Что удалось найти

Во время обысков складских помещений именно в Закарпатской области работники БЭБ нашли и изъяли:

3 автоматизированные линии для разлива, маркировки и расфасовки продукции;

около 240 тонн готовой продукции с нанесенным наименованием известных мировых брендов изготовителей бытовой химии и сырья;

около 200 тысяч упаковочных коробок и бутылок с нанесенным названием известных производителей бытовой химии.

Обыски складских помещений. Фото: БЭБ Украины

Приблизительная цена такой продукции, сырья и оборудования составляет 80 млн грн.

"Сейчас продолжаются следственные действия, устанавливается полный круг причастных лиц к незаконной деятельности" , — добавили в сообщении.

Изготовление электронных сигарет под видом известных брендов

Ранее во Львовской области детективами Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) была обезврежена масштабная схема нелегального производства и сбыта электронных сигарет известных брендов. А также катриджей и капсул для электронных устройств, табака для кальянов общей стоимостью более 21 млн грн.

Следствие установило группу лиц, незаконно производивших табачные изделия. Детективы БЭБ вместе с работниками СБУ во Львовской области провели обыски. Следователи изъяли более 90 тысяч штук электронных сигарет без марок акцизного налога и с акцизами Российской Федерации.

Напомним, на киевском предприятии детективы Бюро экономической безопасности разоблачили схему незаконного изготовления и продажи технического спирта. Общая стоимость составляет около 68 млн. грн.