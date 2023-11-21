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ГБР завершает расследование дел по расстрелам на Майдане

21 ноября 2023 14:01
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
ГБР завершает расследование дел по расстрелам на Майдане
Сотрудник "Беркута" целится в митингующих на Майдане. Фото: gordonua
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Государственное бюро расследований находится на финишном прямом расследовании дел Майдана. За эти годы было возбуждено 82 уголовных дела и вынесено 40 приговоров.

Об этом сообщили в ГБР.

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Расследование расстрелов на Майдане. Фото: ГБР

Расследование дел по расстрелам на Майдане завершается

В бюро сообщили, что за 10 лет было возбуждено 82 уголовных производства. На данный момент вынесено 40 приговоров в отношении 49 человек.

Кроме того, в октябре этого года ГБР завершило расследование по крупнейшему делу Майдана — причастности бывшего руководства государства за организацию разгона и расстрелов демонстрантов 18—20 февраля 2014 года.

В совершении этих преступлений обвиняются члены преступной группы — бывшие чиновники:

  • Президент Украины;
  • Министр внутренних дел;
  • заместитель Министра внутренних дел;
  • Председатель СБУ;
  • Первый заместитель Председателя СБУ – руководитель Антитеррористического центра;
  • Министр обороны Украины;
  • начальник Главного управления – командующий внутренними войсками Министерства внутренних дел Украины;
  • и.о. начальника ГУМВД Украины в г. Киеве;
  • заместитель начальника ГУМВД Украины – начальник милиции общественной безопасности;
  • командир ГМОП "Беркут" при ГУМВД Украины в г. Киеве.

Установлено, что они 18-20 февраля 2014 отдавали приказы и принимали соответствующие решения по применению работниками правоохранительных органов без соответствующих на то оснований и с нарушением норм действующего законодательства специальных средств, военной техники, огнестрельного оружия для силового противодействия и разгона демонстрантов в центре столицы и прекращение акций протеста.

Обвинительный акт уже направлен в суд.

Ранее мы сообщали, что во Львове горожане и гости города прошлись тихим шествием со свечами от храма святого Михаила до Мемориала Героев Небесной Сотни. Шествие посвящено Дню Достоинства и Свободы Украины.

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