ГБР завершает расследование дел по расстрелам на Майдане
Государственное бюро расследований находится на финишном прямом расследовании дел Майдана. За эти годы было возбуждено 82 уголовных дела и вынесено 40 приговоров.
Об этом сообщили в ГБР.
Расследование дел по расстрелам на Майдане завершается
В бюро сообщили, что за 10 лет было возбуждено 82 уголовных производства. На данный момент вынесено 40 приговоров в отношении 49 человек.
Кроме того, в октябре этого года ГБР завершило расследование по крупнейшему делу Майдана — причастности бывшего руководства государства за организацию разгона и расстрелов демонстрантов 18—20 февраля 2014 года.
В совершении этих преступлений обвиняются члены преступной группы — бывшие чиновники:
- Президент Украины;
- Министр внутренних дел;
- заместитель Министра внутренних дел;
- Председатель СБУ;
- Первый заместитель Председателя СБУ – руководитель Антитеррористического центра;
- Министр обороны Украины;
- начальник Главного управления – командующий внутренними войсками Министерства внутренних дел Украины;
- и.о. начальника ГУМВД Украины в г. Киеве;
- заместитель начальника ГУМВД Украины – начальник милиции общественной безопасности;
- командир ГМОП "Беркут" при ГУМВД Украины в г. Киеве.
Установлено, что они 18-20 февраля 2014 отдавали приказы и принимали соответствующие решения по применению работниками правоохранительных органов без соответствующих на то оснований и с нарушением норм действующего законодательства специальных средств, военной техники, огнестрельного оружия для силового противодействия и разгона демонстрантов в центре столицы и прекращение акций протеста.
Обвинительный акт уже направлен в суд.
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