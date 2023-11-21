ДБР завершує розслідування справ щодо розстрілів на Майдані

Співробітник "Беркута" цілиться в мітингувальників на Майдані. Фото: gordonua

Державне бюро розслідувань знаходиться на фінішній прямій розслідування справ Майдану. Протягом цих років було порушено 82 кримінальні справи та винесено 40 вироків.

Про це повідомили у ДБР.

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Розслідування справ щодо розстрілів на Майдані завершується

У бюро повідомили, що за 10 років було порушено 82 кримінальні провадження. На цей момент винесено 40 вироків відносно 49 осіб.

Крім того, у жовтні цього року ДБР завершило розслідування щодо найбільшої справи Майдану — причетності колишнього керівництва держави за організацію розгону та розстрілів демонстрантів 18 — 20 лютого 2014 року.

У вчиненні цих злочинів обвинувачуються члени злочинної групи — колишні високопосадовці:

Президент України;

Міністр внутрішніх справ України;

заступник Міністра внутрішніх справ України;

Голова СБУ;

Перший заступник Голови СБУ – керівник Антитерористичного центру;

Міністр оборони України;

начальник Головного управління – командувач внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України;

в.о. начальника ГУМВС України в м. Києві;

заступник начальника ГУМВС України – начальник міліції громадської безпеки;

командир ПМОП "Беркут" при ГУМВС України в м. Києві.

Встановлено, що вони 18-20 лютого 2014 року віддавали накази та приймали відповідні рішення щодо застосування працівниками правоохоронних органів без відповідних на те підстав і з порушенням норм чинного законодавства спеціальних засобів, військової техніки, вогнепальної зброї для силової протидії та розгону демонстрантів у центрі столиці та припинення акцій протесту.

Обвинувальний акт вже направлено до суду.

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