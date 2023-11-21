ДБР завершує розслідування справ щодо розстрілів на Майдані
Державне бюро розслідувань знаходиться на фінішній прямій розслідування справ Майдану. Протягом цих років було порушено 82 кримінальні справи та винесено 40 вироків.
Про це повідомили у ДБР.
Розслідування справ щодо розстрілів на Майдані завершується
У бюро повідомили, що за 10 років було порушено 82 кримінальні провадження. На цей момент винесено 40 вироків відносно 49 осіб.
Крім того, у жовтні цього року ДБР завершило розслідування щодо найбільшої справи Майдану — причетності колишнього керівництва держави за організацію розгону та розстрілів демонстрантів 18 — 20 лютого 2014 року.
У вчиненні цих злочинів обвинувачуються члени злочинної групи — колишні високопосадовці:
- Президент України;
- Міністр внутрішніх справ України;
- заступник Міністра внутрішніх справ України;
- Голова СБУ;
- Перший заступник Голови СБУ – керівник Антитерористичного центру;
- Міністр оборони України;
- начальник Головного управління – командувач внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України;
- в.о. начальника ГУМВС України в м. Києві;
- заступник начальника ГУМВС України – начальник міліції громадської безпеки;
- командир ПМОП "Беркут" при ГУМВС України в м. Києві.
Встановлено, що вони 18-20 лютого 2014 року віддавали накази та приймали відповідні рішення щодо застосування працівниками правоохоронних органів без відповідних на те підстав і з порушенням норм чинного законодавства спеціальних засобів, військової техніки, вогнепальної зброї для силової протидії та розгону демонстрантів у центрі столиці та припинення акцій протесту.
Обвинувальний акт вже направлено до суду.
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