ГБР сообщило подозрение военкому, который жестоко избил подчиненного: детали

Задержание военкома. Фото: ГБР

В Полтавской области сотрудники Государственного бюро расследований сообщили подозрение начальнику одного из местных отделов Территориального Центра Комплектования и Социальной Поддержки. Он вместе с двумя другими военнослужащими жестоко избил своего подчиненного, который в результате потерял сознание.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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Военком жестоко избил подчиненного

Сообщается, что глава местного ТЦК питал личное презрение к своему подчиненному, поскольку последний открыто обсуждал разные конфликтные ситуации, которые происходили в команде. Чтобы приструнить его, начальник решил провести так называемые воспитательные мероприятия.

Для этого он пригласил старшего сержанта и солдата, которые были непосредственно подчинены пострадавшему. На двух машинах они приехали к дому подчиненного около полуночи и вызвали его для разговора. Когда мужчина вышел из дома, его окружили и после жаркого словесного обмена начали бить. Большинство ударов были нанесены по телу и голове. Нападение продолжалось даже когда он уже лежал на земле.

В ГБР уточнили, что пострадавший на некоторое время потерял сознание, и когда нападавшие ушли, он с трудом смог добраться до своего дома. Соседи вызвали скорую помощь, заметив его в беспомощном состоянии. В больнице у него обнаружили множество ушибов, сотрясение мозга, рваный ушиб головы и поврежденное ухо.

Примечательно, что подозреваемым грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, что в Донецкой области разоблачены на взятке военком и сотрудник полиции. Они наладили схему уклонения от мобилизации военнообязанных мужчин.

Также мы сообщали, что команда оперативников Государственного бюро расследований вместе с Офисом Генерального прокурора задержала бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Его подозревают в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен и уклонении от службы.