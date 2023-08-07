ДБР повідомило підозру військкому, який жорстоко побив підлеглого: деталі

Затримання військкома. Фото: ДБР

У Полтавській області співробітники Державного бюро розслідувань повідомили підозру начальнику одного з місцевих відділів Територіального Центру Комплектування та Соціальної Підтримки. Він разом із двома іншими військовослужбовцями жорстоко побив свого підлеглого, який у результаті знепритомнів.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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Військком жорстоко побив підлеглого

Повідомляється, що голова місцевого ТЦК мав особисту зневагу до свого підлеглого, оскільки останній відкрито обговорював різні конфліктні ситуації, які відбувалися у команді. Щоб приструнити його, начальник вирішив провести так звані виховні заходи.

Для цього він запросив старшого сержанта та солдата, які були безпосередньо підпорядковані постраждалому. Двома машинами вони приїхали до будинку підлеглого близько півночі й викликали його для розмови. Коли чоловік вийшов із дому, його оточили й після словесної перепалки почали бити. Більшість ударів було завдано по тілу та голові. Напад продовжувався навіть коли він уже лежав на землі.

У ДБР уточнили, що потерпілий на деякий час знепритомнів, і коли нападники пішли, він насилу зміг дістатися свого будинку. Сусіди викликали швидку допомогу, помітивши його у безпорадному стані. У лікарні у нього виявили численні забої, струс мозку, рваний забійну рвану рану голови та надірване вухо.

Підозрюваним загрожує до 12 років в'язниці.

Нагадаємо, що на Донеччині викрито на хабарі військком і співробітника поліції. Вони налагодили схему ухилення від мобілізації військовозобов'язаних чоловіків.

Також ми повідомляли, що команда оперативників Державного бюро розслідувань разом із Офісом Генерального прокурора затримала колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Його підозрюють у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та ухиленні від служби.