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В Донецкой области военком и полицейский наладили "схему" уклонения от мобилизации

27 июля 2023 12:53
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Донецкой области военком и полицейский наладили "схему" уклонения от мобилизации
Разоблачение военкома на взятке. Фото: Офис Генпрокурора
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Донецкой области біли разоблачены на взятке военком и сотрудник полиции. Они наладили схему уклонения от мобилизации военнообязанных мужчин.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

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По данным следствия, обвиняемые организовали производство фальшивых свидетельств о непригодности мужчин для военной службы. Их деятельность включала поиск потенциальных "заказчиков". После этого сотрудник полиции передавал конфиденциальную информацию начальнику донецкого центра вербовки.

Затем этот руководитель подделывал и выдавал временные военные билеты и справки медицинской комиссии с фиктивными данными о непригодности к военной службе и удалению из военного реестра.

Ценник таких "услуг" для троих людей составил 57 тыс. гривен. Теперь стоит вопрос о выборе меры пресечения для обвиняемых.

Военком
Разоблачение военкома в Донецкой области. Фото: Офис Генпрокурора
Военком
Разоблачение военкома в Донецкой области. Фото: Офис Генпрокурора

Напомним, что команда оперативников Государственного бюро расследований вместе с Офисом Генерального прокурора задержала бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Его подозревают в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен и уклонении от службы.

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