На Донеччині військком і поліцейський налагодили "схему" ухилення від мобілізації

Викриття військкома на хабарі. Фото: Офіс Генпрокурора

На Донеччині були викриті на хабарі військком і співробітник поліції. Вони налагодили схему ухилення від мобілізації військовозобов'язаних чоловіків.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора .

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За даними слідства, обвинувачені організували провадження фальшивих свідчень про непридатність чоловіків для військової служби. Їхня діяльність включала пошук потенційних "замовників". Після цього співробітник поліції передавав конфіденційну інформацію начальнику донецького центру вербування.

Потім цей керівник підробляв та видавав тимчасові військові квитки та довідки медичної комісії з фіктивними даними про непридатність до військової служби та видалення з військового реєстру.

Цінник таких "послуг" для трьох людей становив 57 тис. гривень. Тепер постає питання про вибір запобіжного заходу для обвинувачених.

Викриття військкома у Донецькій області. Фото: Офіс Генпрокурора

Викриття військкома у Донецькій області. Фото: Офіс Генпрокурора

Нагадаємо, що команда оперативників Державного бюро розслідувань разом із Офісом Генерального прокурора затримала колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Його підозрюють у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та ухиленні від служби.