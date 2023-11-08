ГБР хочет конфисковать квартиру винницкого военкома

ГБР ведет расследование. Фото: aspi.com.ua

По материалам Государственного бюро расследований суд рассмотрит вопрос о конфискации квартиры винницкого военкома. Сотрудник ТЦК незаконно получил жилье.

Об этом сообщает ГБР.

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По данным ГБР, в июне 2022 года глава винницкого военкомата бесплатно стал собственником квартиры в Виннице стоимостью 1,2 млн грн. Квартира была зарегистрирована на его отца. Однако выяснилось, что это жилье по закону принадлежало защитнику Украины, который служил на передовой.

Также в сообщении говорится, что ГБР передало САП материалы о том, что глава Винницкого МТЦК и СП не может обосновать происхождение этой квартиры, а прокуратура после проверки фактов подала в суд заявление о взыскании ее в пользу государства.

Кроме того, в бюро напомнили, что в феврале 2023 года ГБР задержало участников схемы, которые выдавали фальшивые справки для избежания призыва на военную службу в Винницком центре комплектования.

Напомним, что прокуратура Днепропетровской области доказала, что руководитель отдела кадров военной части был признан виновным в незаконном присвоении денег значительной суммы. В связи с этим суд вынес ему приговор в виде 7,5 лет лишения свободы.