ГБР хочет конфисковать квартиру винницкого военкома
По материалам Государственного бюро расследований суд рассмотрит вопрос о конфискации квартиры винницкого военкома. Сотрудник ТЦК незаконно получил жилье.
Об этом сообщает ГБР.
Что известно о деле винницкого военкома
По данным ГБР, в июне 2022 года глава винницкого военкомата бесплатно стал собственником квартиры в Виннице стоимостью 1,2 млн грн. Квартира была зарегистрирована на его отца. Однако выяснилось, что это жилье по закону принадлежало защитнику Украины, который служил на передовой.
Также в сообщении говорится, что ГБР передало САП материалы о том, что глава Винницкого МТЦК и СП не может обосновать происхождение этой квартиры, а прокуратура после проверки фактов подала в суд заявление о взыскании ее в пользу государства.
Кроме того, в бюро напомнили, что в феврале 2023 года ГБР задержало участников схемы, которые выдавали фальшивые справки для избежания призыва на военную службу в Винницком центре комплектования.
Напомним, что прокуратура Днепропетровской области доказала, что руководитель отдела кадров военной части был признан виновным в незаконном присвоении денег значительной суммы. В связи с этим суд вынес ему приговор в виде 7,5 лет лишения свободы.
Читайте Новини.LIVE!