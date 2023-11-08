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ДБР хоче конфіскувати квартиру вінницького військкома

8 листопада 2023 17:30
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
ДБР хоче конфіскувати квартиру вінницького військкома
ДБР веде розслідування. Фото: aspi.com.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

За матеріалами Державного бюро розслідувань суд розгляне питання про конфіскацію квартири вінницького військкома. Співробітник ТЦК незаконно отримав житло.

Про це повідомляє ДБР.

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За даними ДБР, у червні 2022 року голова вінницького військкомату безкоштовно став власником квартири у Вінниці вартістю 1,2 млн грн. Квартира була зареєстрована на його батька. Проте з'ясувалося, що це житло згідно із законом належало захиснику України, який служив на передовій.

Також у повідомленні йдеться, що ДБР передало САП матеріали про те, що голова Вінницького МТЦК та СП не може обґрунтувати походження цієї квартири, а прокуратура після перевірки фактів подала до суду заяву про стягнення її на користь держави.

Крім того, у бюро нагадали, що у лютому 2023 року ДБР затримало учасників схеми, які видавали фальшиві довідки для уникнення призову на військову службу у Вінницькому центрі комплектування.

Нагадаємо, що прокуратура Дніпропетровської області довела, що керівника відділу кадрів військової частини було визнано винним у незаконному привласненні грошей значної суми. У зв'язку з цим суд виніс йому вирок у вигляді 7,5 років позбавлення волі.

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