ДБР хоче конфіскувати квартиру вінницького військкома
За матеріалами Державного бюро розслідувань суд розгляне питання про конфіскацію квартири вінницького військкома. Співробітник ТЦК незаконно отримав житло.
Про це повідомляє ДБР.
Що відомо про справу вінницького військкома
За даними ДБР, у червні 2022 року голова вінницького військкомату безкоштовно став власником квартири у Вінниці вартістю 1,2 млн грн. Квартира була зареєстрована на його батька. Проте з'ясувалося, що це житло згідно із законом належало захиснику України, який служив на передовій.
Також у повідомленні йдеться, що ДБР передало САП матеріали про те, що голова Вінницького МТЦК та СП не може обґрунтувати походження цієї квартири, а прокуратура після перевірки фактів подала до суду заяву про стягнення її на користь держави.
Крім того, у бюро нагадали, що у лютому 2023 року ДБР затримало учасників схеми, які видавали фальшиві довідки для уникнення призову на військову службу у Вінницькому центрі комплектування.
Нагадаємо, що прокуратура Дніпропетровської області довела, що керівника відділу кадрів військової частини було визнано винним у незаконному привласненні грошей значної суми. У зв'язку з цим суд виніс йому вирок у вигляді 7,5 років позбавлення волі.
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