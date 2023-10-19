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Черкасский чиновник ТЦК мечтал о "денацификации" Украины и нарвался на наказание

19 октября 2023 15:33
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Черкасский чиновник ТЦК мечтал о "денацификации" Украины и нарвался на наказание
Черкасский чиновник ТЦК Фото: СБУ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Черкасский чиновник ТЦК распространял российскую пропаганду и призвал провести полную "денацификацию" Украины. За это он был задержан спецслужбами.

Об этом сообщили в СБУ.

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В Черкасской области госслужащий из территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) призвал провести полную "денацификацию" Украины.

С начала полномасштабной войны он распространял российскую пропаганду о том, что необходимо уничтожить "бандеровцев". Также он оправдывал ракетные удары ВС РФ по Украине.

"С начала полномасштабного вторжения чиновник активно агитировал поддерживать политику агрессора и планировал содействовать врагу в войне против нашего государства в случае захвата региона. Также призвал "денацифицировать" Украину и уничтожить "бандеровцев", — говорится в сообщении СБУ.

Также в СБУ добавили, что свои взгляды он пытался распространять среди своего окружения, в том числе и коллег в ТЦК и СП. Он использовал нарративы пропаганды Кремля. Соответственно, преступления ВС РФ в Буче и других мирных городах Украины он отрицал, но ракетные обстрелы и убийства гражданских лиц регулярно оправдывались.

Назначенное наказание

Решением суда мужчина получил наказание в виде двух лет лишения свободы из-за антиукраинской агитации, игравшей в пользу России.

Напомним, по представлению Государственного бюро расследований, суд отправил под стражу работника территориального центра комплектования и социальной поддержки, взявшего на фиктивную службу профессиональных футболистов. Суд разрешил внести залог в 214 тыс. грн.

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