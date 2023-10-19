Черкаський посадовець ТЦК мріяв про "денацифікацію" України і нарвався на покарання

Черкаський чиновник ТЦК. Фото: СБУ

Черкаський чиновник ТЦК поширював російську пропаганду та закликав провести повну "денацифікацію" України. За це він був затриманий спецслужбами.

Про це повідомили в СБУ.

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Деталі слідства

У Черкаській області держслужбовець із територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) закликав провести повну "денацифікацію" України.

З початку повномасштабної війни він поширював російську пропаганду про те, що необхідно знищити "бандерівців". Також він виправдовував ракетні удари ЗС РФ по Україні.

"Від початку повномасштабного вторгнення посадовець активно агітував підтримувати політику агресора та планував сприяти ворогу у війні проти нашої держави в разі захоплення регіону. Також закликав "денацифікувати" Україну та знищити "бандерівців", — ідеться в повідомленні СБУ.

Також в СБУ додали, що свої погляди він намагався поширювати серед свого оточення, зокрема й колег у ТЦК і СП. Він використовував наративи пропаганди Кремля. Відповідно, злочини ЗС РФ у Бучі та інших мирних містах України він заперечував, але ось ракетні обстріли та вбивства цивільних осіб регулярно виправдовувалися.

Призначене покарання

Рішенням суду чоловік отримав покарання у вигляді двох років позбавлення волі через антиукраїнську агітацію, яка грала на користь Росії.

Нагадаємо, поданням Державного бюро розслідувань, суд відправив під варту працівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який взяв на фіктивну службу професійних футболістів. Суд дозволив внести заставу у 214 тис. грн.