Агропредприятие экс-нардепа уличили в неуплате более 42 миллионов налога

Предприятие производит молочную продукцию

Бюро экономической безопасности разоблачило схему уклонения от уплаты налогов сельскохозяйственным обществом. Известно, что предприятие принадлежит народному депутату VII созыва.

Об этом информирует пресс-служба БЭБ.

Что известно

Как сообщает Бюро экономической безопасности, сельскохозяйственное общество, принадлежащее народному депутату VII созыва, разоблачили в неуплате 42,4 миллиона гривен налогов. В ведомстве не называют имя экс-нардепа, однако известно, что он владеет рядом известных торговых марок молочной продукции.

Известно, что правоохранители провели обыски по четырем адресам в административных и офисных зданиях сельскохозяйственного частного акционерного общества. В результате изъяты финансово-хозяйственные документы, которые использовались при совершении уголовного правонарушения и наличные в сумме более 7,8 млн грн.

Так, по данным СМИ, речь идет о компании семьи Табаловых ПАО "Юрия".

Напомним, накануне мы писали, что двум должностным лицам таможни объявлены подозрения из-за пропуска незадекларированной техники. Такие действия нанесли ущерб государству на 14 млн гривен.