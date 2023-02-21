Агропредприятие экс-нардепа уличили в неуплате более 42 миллионов налога

БЭБ обвиняет агропредприятие экс-нардепа в неуплате налогов на 42 млн гривен
Бюро экономической безопасности разоблачило схему уклонения от уплаты налогов сельскохозяйственным обществом. Известно, что предприятие принадлежит народному депутату VII созыва.
Об этом информирует пресс-служба БЭБ.
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Что известно
Как сообщает Бюро экономической безопасности, сельскохозяйственное общество, принадлежащее народному депутату VII созыва, разоблачили в неуплате 42,4 миллиона гривен налогов. В ведомстве не называют имя экс-нардепа, однако известно, что он владеет рядом известных торговых марок молочной продукции.
Известно, что правоохранители провели обыски по четырем адресам в административных и офисных зданиях сельскохозяйственного частного акционерного общества. В результате изъяты финансово-хозяйственные документы, которые использовались при совершении уголовного правонарушения и наличные в сумме более 7,8 млн грн.
Так, по данным СМИ, речь идет о компании семьи Табаловых ПАО "Юрия".
Напомним, накануне мы писали, что двум должностным лицам таможни объявлены подозрения из-за пропуска незадекларированной техники. Такие действия нанесли ущерб государству на 14 млн гривен.