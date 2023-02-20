На Закарпатті двох митників підозрюють у завданні збитків державі на понад 14 млн грн

14 млн грн збитків через незадекларовану техніку: посадовцям митниці оголошено підозри
Прокуратура підозрює заступника начальника та інспектора митного поста на Закарпатті у пропуску незадекларованої техніки. Такі дії завдали збитків державі на 14 млн гривень.
Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.
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Деталі
За даними правоохоронців, посадовці митного поста "Лужанка" допустили ввезення з-за кордону незадекларованої техніки орієнтовною вартістю 87 млн грн. Її виявили правоохоронці ще влітку минулого року.
Відтак, інспектор митниці не провів належне митне оформлення транспортного засобу та дав водієві можливість безперешкодно ввезти в Україну понад три тисячі одиниць техніки. Окрім того, керівник не забезпечив належну організацію роботи відділу митного оформлення.
"Товар провезли без жодного декларування і сплати необхідних митних платежів на суму понад 14 млн грн", — йдеться у повідомленні прокуратури.
Відомо, що заступника керівника підозрюють у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України), а його підлеглого — у зловживанні владою з метою одержання неправомірної вигоди для іншої особи (ч. 2 ст. 364 КК України)
Наразі триває досудове розслідування.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Львові за держзраду засудили до 14,5 років ув'язнення правоохоронця. Зрадник у останні три місяці перед вторгненням збирав і передавав росіянам інформацію про українську армію.