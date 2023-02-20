На Закарпатье двух таможенников подозревают в нанесении ущерба государству более чем на 14 млн грн

14 млн грн убытков из-за незадекларированной техники: должностным лицам таможни объявлено подозрения
Прокуратура подозревает заместителя начальника и инспектора таможенного поста в Закарпатье в пропуске незадекларированной техники. Такие действия нанесли ущерб государству на 14 млн гривен.
Об этом информирует пресс-служба Офиса генпрокурора.
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По данным правоохранителей, чиновники таможенного поста "Лужанка" допустили ввоз из-за границы незадекларированной техники ориентировочной стоимостью 87 млн. грн. Ее обнаружили правоохранители еще летом прошлого года.
Следовательно, инспектор таможни не провел надлежащее таможенное оформление транспортного средства и дал водителю возможность беспрепятственно ввезти в Украину более трех тысяч единиц техники. Кроме того, руководитель не обеспечил надлежащую организацию работы отдела таможенного оформления.
"Товар провезли без всякого декларирования и уплаты необходимых таможенных платежей на сумму более 14 млн грн", — говорится в сообщении прокуратуры.
Известно, что заместитель руководителя подозревается в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины), а его подчиненный — в злоупотреблении властью с целью получения неправомерной выгоды для другого лица (ч. 2 ст. 364 УК Украины)
В настоящее время продолжается досудебное расследование.
Напомним, ранее мы писали, что во Львове за госизмену приговорили к 14,5 годам тюрьмы правоохранителя. Предатель в последние три месяца перед вторжением собирал и передавал россиянам информацию об украинской армии.