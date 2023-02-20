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Прокуратура повідомила про підозру фірмі, яка постачала в Україну вакцину від ящура

20 лютого 2023 10:47
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Прокуратура повідомила про підозру фірмі, яка постачала в Україну вакцину від ящура
Внаслідок закупівлі держава зазнала збитків на 30 млн гривень
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Столична прокуратура повідомила про підозру керівнику фірми, яка постачала в Україну вакцину від ящура. Слідчі вважають, що препарати були умисно закуплені за завищеною вартістю.

Про це інформує пресслужба Офісу генерального прокурора.

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Що відомо

Так, за даними правоохоронців, у 2019 році службові особи Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів закупили за завищеною вартістю вакцини проти ящуру.

Окрім того, придбана у постачальника вакцина не була зареєстрована в Україні, відтак не могла бути використана та підлягала утилізації.

"Відповідно до висновків судової економічної експертизи, внаслідок закупівлі зазначеної вакцини державі спричинено збитки у розмірі понад 30 млн грн", — йдеться у повідомленні.

Як відомо, у червні 2022 року прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно колишнього голови тендерного комітету Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів за фактом службової недбалості під час закупівлі вказаної вакцини.

Наразі слідство у кримінальному провадженні ще триває.

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