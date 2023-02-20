Прокуратура сообщила о подозрении фирме, поставлявшей в Украину вакцину от ящура

В результате закупки государство понесло убытки на 30 млн гривен

Столичная прокуратура сообщила о подозрении руководителю фирмы, поставлявшей в Украину вакцину от ящура. Следователи считают, что препараты были специально закуплены по завышенной стоимости.

Об этом информирует пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Что известно

Так, по данным правоохранителей, в 2019 году должностные лица Государственной службы Украины по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей закупили по завышенной стоимости вакцины против ящура.

Кроме того, приобретенная у поставщика вакцина не была зарегистрирована в Украине, следовательно, не могла быть использована и подлежала утилизации.

"В соответствии с выводами судебной экономической экспертизы, в результате закупки указанной вакцины государству нанесен ущерб в размере более 30 млн грн", — говорится в сообщении.

Как известно, в июне 2022 года прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего председателя тендерного комитета Государственной службы по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей по факту служебной халатности при закупке указанной вакцины.

Следствие по уголовному производству еще продолжается.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине будут заочно судить пилота, который расстрелял мирного жителя Чернигова.