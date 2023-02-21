Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Кримінал arrow БЕБ звинувачує агропідприємство екснардепа у несплаті податків на 42 млн гривень arrow

БЕБ звинувачує агропідприємство екснардепа у несплаті податків на 42 млн гривень

21 лютого 2023 23:13
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Агропідприємство екснардепа викрили у несплаті понад 42 мільйонів податку
Підприємство виробляє молочну продукцію
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Бюро економічної безпеки викрило схему ухилення від сплати податків сільськогосподарським товариством. Відомо, що підприємство належить народному депутату VII скликання.

Про це інформує пресслужба БЕБ.

Читайте також:

Що відомо

Як повідомляє Бюро економічної безпеки, сільськогосподарське товариство, що належить народному депутату VII скликання, викрили в несплаті 42,4 мільйона гривень податків. У відомстві не називають ім’я екснардепа, однак відомо, що він є власником низки відомих торгових марок молочної продукції.

Відомо, що правоохоронці провели обшуки за чотирма адресами в адміністративних та офісних будівлях сільськогосподарського приватного акціонерного товариства. В результаті чого вилучено фінансово-господарські документи, які використовувалися при вчиненні кримінального правопорушення та готівка в сумі понад 7,8 млн грн.

Так, за даними ЗМІ, йдеться про компанію родини Табалових ПАТ "Юрія".

Нагадаємо, напередодні ми писали, що двом посадовцям митниці оголошено підозри через пропуск незадекларованої техніки. Такі дії завдали збитків державі на 14 млн гривень.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Оновлено

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

23:54 YASNO запустила гру, у якій кожен може спробувати себе у ролі диспетчера електромереж

Новина з відео

23:33 "На сході йдуть жорстокі бої": Зеленський розповів про засідання Ставки

23:20 У Маріуполі лунають потужні вибухи: що відомо

22:46 США введуть санкції ще проти 200 фізичних та юридичних осіб із росії, — WSJ

Новина з фото

22:17 З Туреччини повернулася друга група українських рятувальників

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:59 "Ми всі об’єднані та сміливі": Зеленський подякував Байдену за підтримку

21:40 Конгресмен США Маккол закликає якнайшвидше передати Україні винищувачі

21:19 В Італії заявили про новий пакет військової допомоги Україні: що до нього увійде

21:13 Рік війни став "краш-тестом" банківської системи: підсумки від НБУ

21:10 "Айнтрахт" проти "Наполі" у 1/8 Ліги чемпіонів: відомі стартові склади команд

Новина з відео

23:33 "На сході йдуть жорстокі бої": Зеленський розповів про засідання Ставки

Ексклюзив

20:00 Життя стає дорожчим: на чому економлять одесити

Новина з відео

19:02 Байден у Польщі виступив з промовою: головні тези

Новина з відео

19:02 Зеленський провів зустріч із делегацією Палати представників Конгресу США: подробиці

Новина з відео

16:55 Одеські патрульні рятують херсонців в епіцентрі подій

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

16:49 Відомі українські дизайнери пройшли з прапором по подіуму на Тижні моди в Лондоні

Новина з відео

16:35 Для чотирьох знаків зодіаку тиждень перетвориться на пекельну пастку: кому не пощастить

Новина з відео

16:03 Кім Кардаш'ян та Мерая Кері зняли кумедне відео у Tik Tok зі своїми доньками

Новина з відео

15:09 Робили селфі та боролися зі сном: кумедні кадри, зроблені під час промови путіна

Новина з відео

14:30 Розпочалася зустріч Байдена із президентом Польщі

Ексклюзив

20:00 Життя стає дорожчим: на чому економлять одесити

Рік великої війни

19:00 Спектаклі на підземній парковці. Як у Харкові працює найстаріший театр для дітей в умовах війни

18:00 Цілком таємно: реакція іноземних ЗМІ на візит Байдена до Києва

Рік великої війни

17:30 Протистояння систем: в Україні розпочалося восьме покоління воєн

Ексклюзив

16:05 Від війни до педофілії: що сказав путін у двогодинному посланні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

15:09 Робили селфі та боролися зі сном: кумедні кадри, зроблені під час промови путіна

13:17 Експерт назвала найпоширеніші міфи про ВІЛ: що треба знати

12:06 Пушилін проти Байдена, або Як російська пропаганда з Америкою воювала

Рік великої війни

09:00 Як рік війни позначився на державних фінансах України

Ексклюзив

08:00 100 днів до літа: дієтолог дав поради для схуднення

Актуальне по темі

None 21 Лютий 23:37

YASNO запустила гру, у якій кожен може спробувати себе у ролі диспетчера електромереж

None 21 Лютий 23:33

"На сході йдуть жорстокі бої": Зеленський розповів про засідання Ставки

None 21 Лютий 23:20

У Маріуполі лунають потужні вибухи: що відомо

None 21 Лютий 22:57

США введуть санкції ще проти 200 фізичних та юридичних осіб із росії, — WSJ

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB