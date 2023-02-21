Агропідприємство екснардепа викрили у несплаті понад 42 мільйонів податку

БЕБ звинувачує агропідприємство екснардепа у несплаті податків на 42 млн гривень
Бюро економічної безпеки викрило схему ухилення від сплати податків сільськогосподарським товариством. Відомо, що підприємство належить народному депутату VII скликання.
Про це інформує пресслужба БЕБ.
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Що відомо
Як повідомляє Бюро економічної безпеки, сільськогосподарське товариство, що належить народному депутату VII скликання, викрили в несплаті 42,4 мільйона гривень податків. У відомстві не називають ім’я екснардепа, однак відомо, що він є власником низки відомих торгових марок молочної продукції.
Відомо, що правоохоронці провели обшуки за чотирма адресами в адміністративних та офісних будівлях сільськогосподарського приватного акціонерного товариства. В результаті чого вилучено фінансово-господарські документи, які використовувалися при вчиненні кримінального правопорушення та готівка в сумі понад 7,8 млн грн.
Так, за даними ЗМІ, йдеться про компанію родини Табалових ПАТ "Юрія".
Нагадаємо, напередодні ми писали, що двом посадовцям митниці оголошено підозри через пропуск незадекларованої техніки. Такі дії завдали збитків державі на 14 млн гривень.