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БЭБ на Закарпатье нашли склад с фальшивым итальянским кофе

10 октября 2023 22:21
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
БЭБ на Закарпатье нашли склад с фальшивым итальянским кофе
Один из сыщиков БЭБ на складе. Фото: Бюро экономической безопасности
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Сыщики теруправления Бюро экономической безопасности в Закарпатской области разоблачили местного предпринимателя-мошенника. Под видом оригинального итальянского кофе махинатор продавал подлог.

Об этом сообщает пресс-служба Бюро экономбезопасности .

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Мошенник распространял кофе оптовыми и розничными партиями в собственном магазине и по заказу. Он не владел ни одним из соответствующих договоров и лицензий на использование торговой марки. Сохранялся товар в складском помещении.

В БЭБ на Закарпатье нашли склад с фальшивым итальянским кофе
Партия фальшивого кофе на складе. Источник: БЭБ

После ряда обысков в местах продаж и хранения фальсифицированной продукции, сыщиками было изъято более 3,5 тысяч пачек молотого кофе и кофе в зернах.

В БЭБ на Закарпатье нашли склад с фальшивым итальянским кофе
Сыщик обыскивает ящик с подделками. Источник: БЭБ

"По предварительным данным, зарубежной компании-производителю был причинен материальный ущерб в размере не менее 1,5 млн грн. Досудебное расследование продолжается", — сообщают сыщики.

В БЭБ на Закарпатье нашли склад с фальшивым итальянским кофе
Партия поддельного кофе. Источник: БЭБ
В БЭБ на Закарпатье нашли склад с фальшивым итальянским кофе
Сыщик перед проверкой. Фото: БЕБ

Напомним, что ранее БЭБ изъяли у порта в Одесской области контрабандные сигареты на десятки миллионов гривен. Там же сыщики полностью прекратили незаконную торговлю табаком.

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