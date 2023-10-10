БЭБ на Закарпатье нашли склад с фальшивым итальянским кофе
Сыщики теруправления Бюро экономической безопасности в Закарпатской области разоблачили местного предпринимателя-мошенника. Под видом оригинального итальянского кофе махинатор продавал подлог.
Об этом сообщает пресс-служба Бюро экономбезопасности .
Кофейный махинатор
Мошенник распространял кофе оптовыми и розничными партиями в собственном магазине и по заказу. Он не владел ни одним из соответствующих договоров и лицензий на использование торговой марки. Сохранялся товар в складском помещении.
После ряда обысков в местах продаж и хранения фальсифицированной продукции, сыщиками было изъято более 3,5 тысяч пачек молотого кофе и кофе в зернах.
"По предварительным данным, зарубежной компании-производителю был причинен материальный ущерб в размере не менее 1,5 млн грн. Досудебное расследование продолжается", — сообщают сыщики.
Напомним, что ранее БЭБ изъяли у порта в Одесской области контрабандные сигареты на десятки миллионов гривен. Там же сыщики полностью прекратили незаконную торговлю табаком.