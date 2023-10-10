БЕБ на Закарпатті знайшли склад з фальшивою італійською кавою
Детективи теруправління Бюро економічної безпеки у Закарпатській області викрили місцевого підприємця-шахрая. Під виглядом оригінальної італійської кави махінатор продавав підробку.
Про це повідомляє пресслужба Бюро економбезпеки.
Кавовий махінатор
Шахрай розповсюджував каву оптовими та роздрібними партіями у власному магазині та на замовлення. Він не володів жодним з відповідних договорів та ліцензій на використання торгівельної марки. Зберігався товар у складському приміщенні.
Після низки обшуків у місцях продажу та зберігання фальсифікованої продукції, детективами було вилучено понад 3,5 тисячі пачок меленої кави та кави в зернах.
"За попередніми даними, закордонній компанії-виробнику було завдано матеріальну шкоду у розмірі щонайменше 1,5 млн грн. Досудове розслідування триває", — повідомляють детективи.
Нагадаємо, що раніше БЕБ вилучили в порту на Одещині контрабандні сигарети на десятки мільйонів гривень. Також там детективи повністю припинили незаконну торгівлю тютюном.