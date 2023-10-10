БЕБ на Закарпатті знайшли склад з фальшивою італійською кавою

Один із детективів БЕБ на складі. Фото: Бюро економічної безпеки

Детективи теруправління Бюро економічної безпеки у Закарпатській області викрили місцевого підприємця-шахрая. Під виглядом оригінальної італійської кави махінатор продавав підробку.

Про це повідомляє пресслужба Бюро економбезпеки.

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Шахрай розповсюджував каву оптовими та роздрібними партіями у власному магазині та на замовлення. Він не володів жодним з відповідних договорів та ліцензій на використання торгівельної марки. Зберігався товар у складському приміщенні.

Партія фальшивої кави на складі. Джерело: БЕБ

Після низки обшуків у місцях продажу та зберігання фальсифікованої продукції, детективами було вилучено понад 3,5 тисячі пачок меленої кави та кави в зернах.

Детектив обшукує ящик з підробками. Джерело: БЕБ

"За попередніми даними, закордонній компанії-виробнику було завдано матеріальну шкоду у розмірі щонайменше 1,5 млн грн. Досудове розслідування триває", — повідомляють детективи.

Партія підробної кави. Джерело: БЕБ

Детектив перед перевіркою. Фото: БЕБ

Нагадаємо, що раніше БЕБ вилучили в порту на Одещині контрабандні сигарети на десятки мільйонів гривень. Також там детективи повністю припинили незаконну торгівлю тютюном.