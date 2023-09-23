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Автоматы, гранаты и не только: в Киевской области работник ТЦК хранил впечатляющий арсенал

23 сентября 2023 15:06
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Автоматы, гранаты и не только: в Киевской области работник ТЦК хранил впечатляющий арсенал
Полицейские в помещении подпольного скалда оружия. Фото: Офис генпрокурора
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Киевской области разоблачен военнослужащий территориального центра комплектования и социальной поддержки, который хранил впечатляющий арсенал самого разнообразного оружия. Правоохранители изъяли автоматы, гранаты, охотничьи ружья и многое другое.

Об этом сообщили Киевской областной прокуратуре.

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Прокуратура сообщила о подозрении военнослужащему одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки Киевской области по факту незаконного обращения с оружием и боеприпасами.

Работниками полиции было проведено 22 обыска в квартирах, хозяйственных постройках и автомобиле. В результате у нарушителя были изъяты автоматы, магазины к автоматическому оружию, револьвер, нарезное и гладкое охотничье оружие, более 6500 патронов разного калибра, 35 гранат, запалы, мину, тротиловую шашку, ножи, противотанковую управляемую ракету, тепловизор и другое военное снаряжение.

Мужчина был задержан. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста в ночное время. В настоящее время прокуратура готовит апелляционную жалобу на указанное решение.

Правоохранители устанавливают каналы поступления оружия и других лиц, причастных к указанному правонарушению.

Удалено у злоумышленника оружие
Изъятые у злоумышленника боеприпасы. Фото: Киевская областная прокуратура
Изъятые у злоумышленника боеприпасы
Изъятые у злоумышленника боеприпасы. Фото: Киевская областная прокуратура
Удалено у злоумышленника оружие
Изъятое у злоумышленника оружие. Фото: Киевская областная прокуратура
Удалено у злоумышленника оружие
Изъятое у злоумышленника оружие. Фото: Киевская областная прокуратура
Изъятые у злоумышленника боеприпасы
Изъятые у злоумышленника боеприпасы. Фото: Киевская областная прокуратура

Напомним, что всети распространили видео, на котором военные в помещении Самборского территориального центра комплектования и социальной поддержки Львовской области избивают мужчину и угрожают оружием. Начато расследование инцидента.

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