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Автомати, гранати і не тільки: на Київщині працівник ТЦК зберігав вражаючий арсенал

23 вересня 2023 15:06
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Автомати, гранати і не тільки: на Київщині працівник ТЦК зберігав вражаючий арсенал
Поліцейські у приміщенні підпіль ного скалду зброї. Фото: Офіс генпрокурора
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

На Київщині викрито військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який зберігав вражаючий арсенал найрізноманітнішої зброї. Правоохоронці вилучили автомати, гранати, мисливські рушниці ножі та багато чого іншого.

Про це повідомили Київської обласної прокуратури.

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Прокуратура повідомила про підозру військовослужбовцю одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Київської області за фактом незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами.

Працівниками поліції було проведено 22 обшуки в квартирах, господарчих будівлях та автомобілі. В результаті  у порушника було вилучено автомати, магазини до автоматичної зброї, револьвер, нарізну та гладку мисливську зброї, понад 6500 набоїв різного калібру, 35 гранат, запали, міну, тротилову шашку, ножі, протитанкову керовану ракету, тепловізор та інше військове спорядження. 

Чоловіка було затримано. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час. Наразі прокуратура готує апеляційну скаргу на вказане рішення. 

Наразі правоохоронці встановлюють канали надходження зброї та інші особи, причетні до вказаного правопорушення.

Вилучена у зловмисника зброя
Вилучені у зловмисника боєприпаси. Фото: Київська обласна прокуратура
Вилучені в зловмисника боєприпаси
Вилучені у зловмисника боєприпаси. Фото: Київська обласна прокуратура
Вилучена у зловмисника зброя
Вилучена у зловмисника зброя. Фото: Київська обласна прокуратура
Вилучена у зловмисника зброя
Вилучена у зловмисника зброя. Фото: Київська обласна прокуратура
Вилучені у зловмисника боєприпаси
Вилучені у зловмисника боєприпаси. Фото: Київська обласна прокуратура

Нагадуємо, що у мережі поширили відео, на якому військові в приміщенні Самбірського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Львівської області б'ють чоловіка та погрожують йому зброєю. Розпочато розслідування інциденту. 

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